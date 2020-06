El emotivo vídeo con el que María Pombo ha anunciado su embarazo

Si hace unos días María Pombo, de 25 años, preocupaba a sus seguidores al confesar que podría tener esclerosis múltiple, ahora les ha dado una feliz noticia: está embarazada de su marido Pablo Castellano, tal y como ha confirmado la pareja a través de las redes sociales.

"Llegas para alegrarnos la vida. Y aunque me hubiera gustado esperar un poco más para daros la noticia... ESTAMOS FELICES de poder contaros que nuestra familia crece y que dentro de poco seremos uno más. No has nacido y ya te queremos", ha escrito en Instagram.

Junto a estas palabras ha publicado un bonito vídeo en el que se puede ver a María cuando era pequeña, en unas imágenes en movimiento en blanco y negro. Mientras se escucha la voz de su padre, al que se le nota muy feliz por la noticia de la futura maternidad de su hija, diciendo estas emotivas palabras: "Cuando era pequeñuca la preguntábamos que qué quería ser de mayor y ella decía: 'madre'. Ella no quería ser más que madre. Madre era su gran vocación".

Será el primer hijo para el joven matrimonio. El bebé nacerá a finales de año ya que la joven está de tres meses, según publica la revista '¡Hola!'. Una noticia que llega unos días antes de que la pareja celebre su primer aniversario de boda, el próximo lunes 22 de junio.

"Me encantaría tener cuatro hijos. Tengo que empezar ya para tener tanta familia"

La propia María ya habló ante los medios de su instinto maternal el pasado mes de febrero y confesaba: "Siempre he querido ser mamá, me encantaría tener cuatro hijos. Tengo que empezar ya para tener tanta familia".

Test de embarazo y ecografía del bebé

En el vídeo que ha publicado María Pombo en Instagram también se puede ver otras fotos muy emotivas: una que es del momento en el que ve a su bebéen una ecografía yle escucha el corazón por primera vez, a juzgar por la cara de emoción que se le ve.

Después también ha colgado en las redes otras dos fotos muy tiernas en las que aparece con su marido Pablo.

Una en la que muestran el test de embarazo positivo y otra en la que enseñan una foto de la ecografía de su bebé mientras se besan con las mascarillas puestas.

La esclerosis múltiple

Una noticia que ha llenado de alegría a la familia y sobre todo a María Pombo que está a la espera de que le confirmen si tiene o no esclerósis múltiple, una enfermedad que padece su madre y "aunque no es hereditaria, sí va en los genes", tal y como ella confesó en un vídeo que publicó para explicar que este era el motivo por el que había estado desaparecida de las redes.

"He estado estas últimas semanas yendo al hospital porque he estado sintiendo unos hormigueos bastantes extraños en el cuerpo", contaba María.

Después continuaba diciendo: "Me han estado haciendo muchísimas pruebas, en la resonancia se vio que tenía una inflamación de médula y la esclerosis múltiple suelen empezar así. No tengo el diagnóstico al cien por cien. Necesito unos días de desconexión para asimilar todo esto".