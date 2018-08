María Pombo se casará con Pablo Castellano: "Sí, sí y mil veces sí"

María Pombo ha dado el sí. Pablo Castellano ha decidido dar el paso y le ha pedido matrimonio a la influencer. Así lo ha anunciado a sus casi 850.000 seguidores de Instagram.

"Es tu manera de hacerme grande, de admirarme, de protegerme y tus abrazos que rompen costillas pero que curan los males... Eso! Eso es lo mejor que podría pedir en 500 vidas", ha publicado Pombo.

La pareja está junta desde hace unos tres años y parece que han encontrado el balance 'perfecto' en su relación. "No seremos perfectos, pero quien me conoce, sabe que lo perfecto me aburre. Y son esas imperfecciones, esos buenos y malos momentos, los que me hacen darme cuenta de que el apoyo incondicional será tan fuerte como el primer día. Esa es la razón por la que formamos tan buen equipo", asegura la influencer en la publicación.

El anuncio ya acumula más de 100.000 me gusta y 12.000 comentarios, entre los que destacan los de Laura Escanes, Grace Villareal o Inés Arroyo.

"Mi Pablis, mi bombón, y mi futuro marido. Sí, sí y mil veces sí, que casarme contigo es la suerte de mi vida", ha insistido.