Sale a la luz el triste episodio que vivió María Patiño hace años

María Patiño no es muy dada a hablar de su vida privada, pero cuando lo hace sube el pan. La colaboradora de 'Sálvame' y presentadora de 'Socialité', no obstante, en ocasiones saca a colación asuntos de su intimidad.

Hace semanas lo hizo con su pareja, del que apenas nadie sabe nada, y ahora lo ha vuelto a hacer con un triste episodio que vivió hace unos años.

María Patiño revela que sufrió acoso

Este miércoles, Patiño confesó en 'Sálvame' que había sufrido acoso. Un triste capítulo de su vida que prefiere olvidar pero que no esconde.

La gallega, a colación de un debate sobre este drama que sufren muchos famosos, contó que a ella también le ha tocado vivirlo en primera persona: "Lo he vivido, pero no he tenido la valentía de contarlo en primera persona por miedo a despertar al monstruo".

No quiere revelar la identidad de su acosador

A pesar de haberlo pasado francamente mal, María Patiño no quiso entrar en detalles para que su acosador no vuelva a la carga.

La periodista no quiso revelar la identidad de la persona: "Soy muy partidaria de hablar de este tipo de situaciones. El no dar el nombre del acosador me parece contraproducente".

