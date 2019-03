María Patiño, al descubierto: su hijo, su casa, su patrimonio, su sueldazo y mucho más

María Patiño se encuentra en un momento inmejorable en lo personal y en lo profesional. A la tertuliana le sonríe la vida, una intimidad que siempre intenta proteger y Telecinco lo respeta.

¿Quién es realmente? ¿Dónde vive? ¿Tiene hijos? ¿A cuánto asciende su sueldo? ¿Tiene un gran patrimonio? Respondemos a estas y otras muchas más cuestiones a continuación.

Estas son las 27 cosas que no sabías de María Patiño:

1) Tiene 47 años

María Patiño Castro nació el 15 de agosto de 1971, por lo que tiene 47 años.

2) Gallega

María Patiño nació en Ferrol, La Coruña.

3) Criada en Sevilla

Aunque nació en Galicia, se crió en Sevilla junto a su familia.

4) Sus padres fallecieron

Su padre Antonio Patiño Gacio falleció en enero de 2017 a los 70 años, y su madre, Paz Castro Fustes, en febrero de 2014, a los 66 años.

5) Dos hermanos

Tiene dos hermanos menores que ella, Antonio y Carlos.

6) Es periodista

María, al contrario que muchos tertulianos de la tele, sí que estudió Periodismo. Lo hizo en el centro homologado y privado CEADE.

7) Quería ser actriz

Aunque estudió Periodismo, al principio no lo tenía muy claro, ya que ella quería ser actriz. Sin embargo su padre la obligó a estudiar una carrera antes de hacer interpretación.

8) Tiene un hijo de 18 años

La presentadora es madre de un chico de 18 años, Julio, fruto de una relación anterior. Del joven se sabe muy poco, solo que está muy unido a María y que se lleva muy bien con la pareja de ésta. La primera vez que salió en los medios fue en esta portada de la revista Semana de agosto de 2018.

9) Su novio, un actor argentino

María Patiño mantiene una relación estable de trece años con el actor Ricardo Rodríguez. Él es venezolano, afincado en nuestro país desde 2004.

10) Tatuajes

Ricardo lleva tatuada en su muñeca la inicial M, de María, mientras que ella tiene una R.

11) Sueldazo

Se estima que María Patiño cobra unos 250.000 euros anuales solo por sus colaboraciones en Telecinco. A eso habría que sumarle las numerosas campañas de publicidad y patrocinios que realiza.

12) Gran patrimonio

Según su último balance presentado con fecha 18 de octubre de 2017, y recogido por Vanitatis, María cuenta en su haber con un patrimonio en forma de reservas acumuladas de los ejercicios anteriores de 343.000 euros.

13) Vive en un ático en Chamberí

Hace dos semanas se supo que María se había mudado a un impresionante ático de más de 140 metros cuadrados por el que pagará 2.500 euros al mes o, lo que es lo mismo, 30.000 euros anuales

Se trata de un ático dúplex con tres dormitorios, dos baños y una amplia cocina. El nuevo hogar de la colaboradora también tiene dos amplias terrazas y que se encuentra ubicado en el distrito madrileño de Chamberí.

14) Sus casas, a la venta

Para dar este importante paso en su vida, María vendió su anterior casa por 600.000 euros. Además, también puso a la venta otro inmueble que tiene en Sevilla.

15) Trastornos alimenticios

La reveló en 2014 que sufrió bulimia. Dijo haber vivido este trastorno alimenticio como una adicción y confiesa que ahora está muy involucrada con la causa: "Es muy difícil salir, pero se puede lograr. No está relacionado con el tema de ser delgada, sino con la exigencia. Es una adicción y es una forma que tenemos de castigarnos porque no nos valoramos. Hay veces que se me olvida pero evito darme atracones porque me puede pasar factura. Ahora he aprendido a tomarme una tarta de chocolate sin sentirme culpable".

16) No le preocupa el dinero

Aunque tiene mucho dinero, no es algo que le preocupe: "No le doy ningún valor al dinero pero también es verdad que es muy cómodo hablar así porque nunca me ha faltado. No soy de derrochar".

17) Adicta al botox

María confesó ser una asidua al bótox: "Estoy absolutamente pinchada entera. Creo que tengo el síndrome de Peter Pan".

18) Numerosas operaciones estéticas

Nunca se ha escondido de las operaciones estéticas que se ha hecho. La presentadora se ha arreglado la nariz, los pechos, se ha hecho un lifting cervical en el cuello y en la barbilla para que desaparezca la papada.

19) Va al gym a diario

María practica fitness y levanta pesas a diario en el gimnasio. También se sabe que es adicta a los batidos de proteínas, en especial de los de una tienda de la calle Serrano.

20) Su primera vez en televisión

La primera vez que María apareció en la televisión tenía 21 añitos, y fue cuando acudió al programa de Canal Sur Amor a primera vista, el 15 de febrero de 1993, para buscar el amor.

"Me encanta ser el centro de atención. En cualquier momento pretendo destacar diciendo lo contrario que piensa la gente", dijo.

21) Tonteo con Jorge Javier Vázquez

Conoció a Jorge Javier Vázquez cuando ambos eran redactores de prensa. Convivieron un verano en Marbella y ambos confesaron que tuvieron un "tonteo" en aquella época.

Aunque Jorge tiene muy claro que le gustan los hombres, dudó seriamente de su homosexualidad cuando conocidó a María Patiño. Ambos iniciaron un tonteo que les confundió, pero la cosa se quedó ahí. De hecho, son grandes amigos.

22) Se la relacionó con Jesulín de Ubrique

A María se la relacionó sentimentalmente con Jesulín de Ubrique, unos rumores que según ella los ha difundido el propio torero.

23) Enfrentamiento con Terelu

La elección de María Patiño como sustituta de Jorge Javier en el 'Deluxe' no sentó nada bien a Terelu Campos, pues pensaba que el puesto iba a ser para ella. Ambas tuvieron unas semanas de tensión.

24) Comenzó en agencias

María comenzó su actividad profesional en la delegación de Sevilla de la agencia de noticias Europa Press. Después pasó por Canal Sur Radio, Giralda Televisión y por la agencia de Diez Minutos en Andalucía.

25) Antena 3 le dio la fama

Se hizo popular en Antena 3, en Sabor a ti(2002-2004), junto a Ana Rosa Quintana. Posteriormente, trabajó varios años en¿Dónde estás corazón?, con Jaime Cantizano, Chelo García Cortés y Gema López. En ese periodo también presentó el prorgama A3Bandas.

26) Estrella de Telecinco

Tras ello, pasó a Telecinco. Actualmente, es colaboradora habitual de Sálvame y a veces presenta Sálvame Deluxe. Además, desde 2017, conduce el programa de corazón Socialité.

27) Cameos en el cine

Ha hecho algunos trabajos como actriz. Hizo un cameo en Aquí no hay quien vivay en Torrente 4 y participó en el cortometraje La cara del diablo.

Y esto es todo, lector. ¿Qué opinas de María Patiño? ¿Te cae bien?