Las nominadas de la gala 9 de 'OT 2018': María y Marta

Este miércoles se ha emitido la gala 9 de 'OT 2018', en la que Marilia ha sido expulsada. Las nuevas candidatas a abandonar la academia han sido María y Marta, quien vuelve a repetir nominación.

Manuel Martos, miembro del jurado, le ha dicho a Marta: "Como ha dicho Pastora, necesitas creer más en ti. Desgraciadamente, tienes unos compañeros que están un punto por encima de ti, no titubean, no muestran inseguridad. Tienes lo que hay que tener, pero debes creértelo. Así que te proponemos para abandonar la academia".

Joe Pérez ha sido el que le ha dado la mala noticia a María: "No todo es afinar. A nivel interpretativo has ido mejorando hasta el punto de sobreactuar un poco. Así se oculta, un poco, el cantar con imprecisiones".

La actuación de María

María ha cantado 'Amorfoda' del famoso Bad Bunny.

La actuación de Marta

La malagueña ha cantado 'I want to know what love is' de Foreigner.

