María Lapiedra: "Gustavo González solo me quería por el sexo y su hijo me llamó puta"

La historia entre María Lapiedra y Gustavo Gonzálezha terminado. Este miércoles, ambos son portadas de las revistas del kiosko. Ella ha vendido sus declaraciones a 'Lecturas' y él a 'Diez minutos'.

María y Gustavo mantuvieron su relación en secreto durante ocho años. Desde hace uno se hizo todo público, y ya ha acabado. Veamos los dardos que se han lanzado previo pago:

"Gustavo solo me quería por el sexo"

La ex actriz porno está destrozada. Cuenta que se siente humillada por la actitud de su ya expareja desde que se hizo pública su relación. Confiesa que uno de los momentos más duros que vivió junto al paparazzi fue cuando uno de los hijos de él la llamó "pedazo de puta".

Solo me quería por el sexo. Le gustaba demasiado, quiere a todas horas. No respeta que no tenga ganas

También asegura que Gustavo solo la quería para mantener relaciones sexuales: "Solo me quería por el sexo. Le gustaba demasiado, quiere a todas horas. No me respeta". Al respecto, cuenta que sus amigos le contaron que él les decía cómo hacían el amor: "Aquí y allá, las posturas, todo. Me sentó fatal".

"Gustavo habla pestes de su ex"

Otro de los obstáculos de la relación ha sido la mujer de Gustavo. Recordemos que la pasada semana, Lapiedra la lío bastante al publicar una foto de la ex del televisivo en sus redes sociales, algo que enfadó sobremanera a Gustavo.

Él nunca ha querido a su ex. La ha utilizado para tener una vida acomodada y estabilidad con sus hijos

Al respecto, María apunta: "No entiendo por qué Gustavo dice en público que su ex es una bellísima persona, ya que hablaba pestes de ella. Él nunca la ha querido. La ha utilizado para tener una vida acomodada y estabilidad con sus hijos".

Además, lanza una bomba: según ella, la ex del colaborador conocía el affaire: "Ella fue consciente de que yo existía desde el primer año".

María se apoya ahora en sus dos hijas, de 5 y 3 años, fruto de su matrimonio con Mark hamilton: "Ahora quiero estar sola. El amor de mi vida son mis niñas".

Gustavo: "Mis hijos no la querían"

Gustavo cuenta que la relación ha tocado fondo después de que María le ocultara el día de San Valentín que tenía una exclusiva: "La precipitación y urgencia de María por facturar ha desencadenado todo. Me da mucha pena. Pensaba que el nuestro era un amor unido por un hilo rojo invisible que creía irrompible. Su ambición desmedida lo ha deshilachado".

No ha sido generosa. Yo no puedo elegir entre María y mis hijos

El colaborador de 'Sálvame' asegura que su ya expareja no fue invitada al cumpleaños de su padre: "Mis hijos no pueden coincidir con ella y yo entiendo que necesitan tiempo. María se molestó porque no vino al cumpleaños, se sintió desplazada".

"María no ha tendido puentes, como sí lo he hecho yo entre ella y su familia. No ha sido generosa. Yo no puedo elegir entre María y mis hijos. Antes sus enfados me producían ternura. Ahora hastío y hartazgo. Yo tengo la conciencia tranquila. Pero no es cuestión de quién lleva la razón, sino de si la relación es viable o no. Me da mucha pena, pero así no se puede seguir", añade.

Veremos si la ruptura es definitiva...