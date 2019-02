María Jesús Ruiz corta con Antonio Tejado: "Cuando tengo sexo es porque quiero"

Antonio Tejado y María Jesús Ruiz ya han cortado su relación en 'GH Dúo'. Tras varios una boda ficticia y besos apasionados, la exmiss se desahogó en el confesionario: "De pareja es un sufrimiento. Que un hombre no sea caballero no lo soporto. Y que esté tan ‘sobradete’ tampoco".

María Jesus corta con Antonio

María Jesús confesó que está dolida porque se había hecho ilusiones y porque no quiere tener sexo con Antonio: "Si no voy a dormir con él soy una rara, una estirada. Yo puedo estar bailando con una minifalda hasta las ingles y no querer tener sexo. Cuando tengo sexo es porque quiero", dijo en el confesionario.

Yo me quiero enamorar y contigo solo siento una atracción física

Tras ello, fue a hablar con el protagonista: "Yo me quiero enamorar y contigo no siento eso… contigo es solo una atracción física. Y como tal no lo quiero hacer público".

Antonio no recibió bien el golpe, y dijo que a una persona por la que solo sientes atracción no le dices "te quiero".

María Jesús y Antonio tienen una conversación en la que ella le deja las cosas claras #GHDÚODBT6pic.twitter.com/4RqjYZQ9lT — Gran Hermano (@ghoficial) 17 de febrero de 2019

Antonio Tejado, ¿un montajista?

Antonio también tuvo una fuerte discusión con Raquel por los turnos de la prueba semanal. Ella, que estaba muy molesta con su compañero, acabó confesando que éste le había propuesto hacer un montaje.

Antes de entrar en 'GH Dúo', el concursante, según ella, le envió un audio en el que le hacía una proposición. No dio más detalles, pero su amiga Liz en plató lo contó: "Decía que entraba soltero a la casa y que se preparase, que le iba a tirar los trastos y que entrara al juego".

¿Qué opinas de Tejado?