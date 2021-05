María del Monte, de 59 años, está desolada tras la muerte de su hermano Juan Carlos Tejado, padre de Antonio Tejado, exconcursante de 'Supervivientes' y de 'Gran hermano dúo'.

El hombre ha fallecido en la mañana de este lunes a causa del coronavirus después de llevar varias semanas ingresado en el hospital de Sevilla debido a la gravedad de su estado de salud.

El hermano de María del Monte se contagió de la covid-19 a mediados del mes de abril. La situación fue empeorando según pasaron los días hasta el punto de acabar debatiéndose entre la vida y la muerte.

Tejado era dueño de un bar en Sevilla, por lo que tenía contacto a diario con muchas persona al trabajar de cara al público.

Ha muerto el padre de Antonio Tejado, exconcursante de Supervivientes Gtres

Dos hermanos de María del Monte han muerto por coronavirus

El padre de Antonio Tejado se empezó a encontrar mal después de Semana Santa. Fue entonces cuando acudió a un centro de salud y se hizo la prueba pertinente para saber si estaba contagiado por coronavirus. Al dar positivo, inició una cuarentena obligatoria en casa de su hijo.

Debido a que ambos convivían juntos, Antonio Tejado también se contagió pero pasó la enfermedad de manera asintomático.

Con el paso de los días, Juan Carlos empezó a encontrarse mal, lo que le llevó a acudir al hospital, lugar en el que ya llevaba ya ingresado varios días al encontrarse grave.

En poco más de un año, a María del Monte se le han muerto ya dos hermanos ya que en abril de 2020 también perdió a su hermano mayor Antonio a causa del coronavirus. Esto supuso un duro revés también para su sobrino Antonio, el excolaborador de televisión.

La emotiva despedida de María del Monte al morir su hermano Antonio

Por el momento, Antonio Tejado, ex de Chayo Mohedano, no se ha pronunciado al respecto en las redes sociales, algo que sí hizo con la muerte de su tío. Este publicó cuatro corazones rojos sobre un fondo negro y compartió una emotiva canción, ‘No llora mi pez’, del artista alicantino Miguel Campello.

En esta ocasión, María del Monte también le dedicó unas bonitas palabras de despedida en las redes sociales. "Eres mi hermano, mi amigo, mi confidente, mi refugio… mi vida. Se que estás bien, que estás con papá a quien tanto echabas de menos. Nada será lo mismo sin ti, no puede ser nada igual. Te llevas parte de mi alma. No se donde está pero sé que me duele!!”, lamentó.

La exconcursante de 'Masterchef Celebrity' Continuó diciendo: "Siempre he dicho que nadie se va mientras se le recuerde, así que vas a estar conmigo siempre, y con todos los que hemos tenido la suerte de conocerte. Ahora, vuela y llega a tu nuevo destino, donde sin duda te espera gente que también te adora".

"Me queda un camino difícil, pero confío en que me ayudes a recorrerlo. En este tiempo que nos está tocando vivir, no poder estar a tu lado me va a marcar para siempre. A muchas personas les ha pasado lo mismo y ahora sé lo durísimo que es. ¿Sabes? Hay un montón de gente que con esto de la tecnología se han unido a mi dolor y les quiero dar las gracias. Por eso he querido que supieran lo importante que eres para mí. Te quiero, hermano del alma", finalizó diciendo.