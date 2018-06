La ministra de Defensa, Margarita Robles, posa para una revista y asegura: “Rajoy no fue valiente al estar en un restaurante”

Margarita Robles es una de las once mujeres que componen el nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Se trata de la tercera mujer que ocupa el puesto de ministra de Defensa y ha sido la primera que se ha atrevido a posar, por el momento, en una revista. Concretamente lo ha hecho en ‘Harper’s Bazaar’.

En las imágenes, podemos ver a Margarita con un estilismo demasiado clásico con respecto al que suele tener en el día a día, que suele ser más moderno, en el que no falta una blazer vistosa o una de las decenas de cazadoras que tiene en su armario.

Estas fotografías nos traen a la mente aquella imagen de las ocho ministras del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que posaron para la revista ‘Vogue’. En ella estaba Magdalena Álvarez, Cristina Narbona, Carmen Calvo, Elena Espinosa, María Teresa Fernández de la Vega, la fallecida María Jesús San Segundo, Elena Salgado y María Antonia Trujillo. Una instantánea que podría volver a repetirse con las ministras de Pedro Sánchez y que seguro que detrás de ella anda alguna que otra revista.

Aprobó la oposición de jueza junto a Consuelo Madrigal y Manuela Carmena

Margarita Robleses leonesa de nacimiento pero se trasladó a Barcelona a los 11 años porque a su padre, secretario de administración local y abogado, lo destinaron a la capital Condal. Fue la primera de su promoción en la Escuela Judicial de Barcelona, con 23 años, y se preparó las oposiciones a juez, en un momento en el que no existían mujeres jueces en España.

Cuando aprobó la oposición, lo hicieron con ella sólo siete mujeres más: Consuelo Madrigal, que fue fiscal general del Estado, y Manuela Carmena, que había estado hasta entonces trabajando en un despacho laboralista, según se lee en la revista ‘Harper`s Bazaar’.

“Pedro Sánchez es el hombre indicado para hacer una España mucho más moderna”

Llegó a ser la primera mujer que presidió una sala de lo Contencioso-administrativo, la primera en llegar a una Audiencia Provincial y la primera en presidirla, la de Barcelona. Además ha sido magistrada del Tribunal Supremo y vocal del CGPJ. Entró a formar parte del Gobierno de Felipe González como Secretaria de Estado de Interior y ahora es la ministra de Defensa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la entrevista, Margarita desvela que cuando le hicieron la proposición de regresar a la política se lo pensó porque se considera “una jueza vocacional y estaba bien en el Supremo”. “Me pareció un reto apasionante poder ayudar a transformar la vida de este país. Pensaba, y sigo pensando, que Pedro Sánchez era el hombre, y es el hombre, indicado para hacer una España mucho más moderna, plural, abierta, que piensa en aquellos que más lo necesitan, y desde esa perspectiva me incorporé al equipo de Pedro”.

Margarita: “Rajoy no fue valiente al estar en un restaurante”

Al preguntarle, qué le pareció que el escaño de Mariano Rajoy estuviera ocupado por un bolso durante parte del debate de la moción, Robles ha respondido con contundencia: “A mí me pareció una falta de respeto a todos los ciudadanos en general y muy en particular a los votantes del Partido Popular. Cuando uno tiene una moción de censura a su Gobierno, donde el presidente puede intervenir sin límite de tiempo y en cualquier momento, me pareció una falta de respeto absoluto al Parlamento y fundamentalmente a los ciudadanos españoles y a sus votantes. Porque un presidente de Gobierno es como el capitán de un barco, tiene que estar hasta el final. Y mucho más cuando lo que se estaba cuestionando era su política. Yo tengo que decir que el señor Rajoy me merece el mayor respeto personal y también intelectual, pero no fue valiente cuando estuvo en un restaurante en vez de estar en la sede de la soberanía popular”.

“Puigdemont es una de las páginas más negras de Cataluña”

Otro de los temas tratados en la entrevista ha sido Carles Puigdemont. “El señor Puigdemont es una de las páginas más negras de la historia de Cataluña. Yo he vivido en una Cataluña incluyente, tolerante, que era un ejemplo para todo el mundo, y Puigdemont ha hecho que se escriban las páginas más negras de exclusión, de intolerancia, enfrentamiento, división... Ojalá sea una página que podamos pasar pronto y volvamos a aquella Cataluña fuerte, potente y ejemplo para España y Europa, y en la que nunca, nadie, se sienta excluido”.

“España es una democracia y, por tanto, no hay presos políticos”

También hubo tiempo de preguntarle si considera que los presos catalanes son presos políticos, a lo que respondió con contundencia: “No, los presos catalanes son personas que están inmersas en un procedimiento judicial, en los que un juez entiende que han podido cometer un hecho delictivo. España es una democracia y, por tanto, no hay presos políticos. En este caso está actuando el juez Pablo Llarena y desde luego, por mi parte, tendrá siempre mi respeto”.