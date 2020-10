Las marcas muestran su lado más solidario tiñendo de rosa el Día del Cáncer de Mama

El día 19 de octubre se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud cuyo objetivo es el de crear conciencia entre las mujeres y promover que accedan a controles y diagnósticos tempranos como herramienta crucial para combatir de manera rápida y eficaz a la enfermedad.

Lo que comenzó siendo una celebración de un día, se ha extendido poco a poco hasta convertir a octubre en el mes de la concienciación sobre la lucha contra el cáncer de mama. Su importancia lo merece ya que esta enfermedad la sufren cada año alrededor de millón y medio de mujeres en todo el mundo y, sólo en España, 25.000 mujeres serán diagnosticadas de esta problemática a lo largo del próximo año.

Cada vez son más numerosas las firmas de moda y cosmética que deciden apoyar la causa y teñirse de rosa. Las iniciativas son muy numerosas, pero suelen consistir en sacar al mercado un producto especialmente diseñado para este momento, con ese color rosa que identificamos rápidamente con el cáncer de mama, buscando dos objetivos. Por un lado, concienciar a la mujer de la importancia de realizarse exploraciones y controles médicos y, por otro, el de recoger fondos para apoyar económicamente a causas u organizaciones que apoyen la investigación o ayuden a mujeres que estén pasando la enfermedad.

Desde Vozpópuli nos sumamos a la marea rosa mostrándote más de 30 iniciativas de moda y belleza que destacan en la jornada de este año. ¿La gran novedad? La llegada a este campo de nuestro nuevo complemento estrella: la mascarilla.

Firmas de moda concienciadas

Mango vuelve a colaborar un año más con la Fundación FERO, entidad dedicada a la investigación oncológica, a la que destinará todos los beneficios de la venta de una colección especial. Los diseños, tanto de mujer como de hombre, se caracterizan por sus mensajes de fuerza y esperanza y se espera tener tanto éxito como el año pasado cuando la recaudación superó los 170.000€.

Este año Kiabi une fuerzas con AGAMAMA (Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama) que lleva más de 20 años ayudando a las mujeres que padecen la enfermedad y a sus familias. Para ello se ha lanzado durante todo el mes una serie de productos en rosa de los que destinará 1€ de su venta a la asociación. Además, los clientes podrán realizar donaciones en las tiendas a la ONG.

Pronovias presenta #PronoviasPink, una acción que consiste en donar el valor total de dos de sus vestidos de novia estrella que se vendan durante el mes de octubre en España y Portugal a la AECC. La campaña se realizará a nivel mundial, aliándose en cada país a prestigiosas fundaciones y asociaciones locales.

Durante 20 años, la iniciativa Pink Pony de Ralph Lauren ha sido líder en la lucha contra la enfermedad. Para celebrarlo, se ha organizado "More Conversation, More Love", en la que un grupo de supervivientes compartirá su experiencia personal. Además se lanzará de nuevo una colección especial con prendas icónicas de la firma donde destaca la camiseta "Love Language" que ha sido traducida en 20 idiomas diferentes.

C&A lanza por segundo año consecutivo una campaña impactante de concienciación sobre esta enfermedad y su prevención y, a través de su Fundación, colaborará con la AECC aportando 68.000€ para desarrollar un proyecto de investigación dedicado a investigar nuevas terapias en los tumores de mama.

Mirto continúa su compromiso con la AECC y este año ha diseñado dos camisas rosas de las que donará 30€ de cada diseño vendido a través de su web. Son dos modelos distintos para que cada mujer pueda y disfrute de una prenda con la calidad que caracteriza a la firma mientras colabora con una buena causa.

Venca también ha decidido asociarse con la AECC y en esta ocasión ha elegido donar el 100% de las ventas desde el día 12 al 25 de uno de sus productos a la asociación. Bajo el lema #sacapecho la prenda elegida ha sido una chaqueta larga de punto con estampado étnico en tonos azules.

Por segundo año consecutivo, Brownie aúna fuerzas con la AECC bajo el lema “Pink Hearts x Strong Women". La firma donará el 100% de los beneficios de su nueva pulsera que se vende en formato dúo para que cada cliente pueda quedarse con una y regalar la otra a la persona que elija.

Scotta 1985 colaborará por segundo año seguido con el grupo GEICAM, una asociación que se ocupa de financiar proyectos científicos para erradicar el cáncer de mama. La firma sevillana donará 5 euros por cada venta realizadaen cuatro prendas seleccionadas en tonos rosas hasta el día 20 de octubre.

Rails colabora por tercer año consecutivo con Susan G. Komen, una de las organizaciones contra el cáncer de mama más grandes de Estados Unidos. Esta vez la firma propone una pequeña colección cápsula y por cada prenda vendida, la marca donará sus ganancias totales a la ONG para ayudar en la investigación.

La firma española Polo Club, ha lanzado una colección cápsula solidaria, bajo el nombre #MyselfAgain, compuesta por 30 piezas cuyos beneficios irán destinados a CRIS contra el Cáncer. La iniciativa estará disponible durante todo el mes y además se habilitará la posibilidad de que sus clientes realicen una donación personal.

Lencería por una buena causa

DIM ha lanzado este año su primer sujetador especial postoperatorio. Hasta diciembre, la firma destinará 1’5 euros de la venta de este modelo a proyectos relacionados con la lucha contra el cáncer de mama en España. Además, el próximo 19 de octubre, ampliará esa donación de 1’5 euros a cada sujetador vendido de toda su colección.

Ariadna Tapia se une a Serendipity para diseñar un conjunto de lencería de edición limitada, del cual se donarán el 100% de los beneficios a la AECC. El conjunto lencero está formado por un top de tul bordado y una braguita de cintura alta y permanecerá disponible en la web hasta finales de mes o hasta fin de existencias.

La firma Hunkemöller también ha elegido un delicado conjunto de lencería rosa con encaje para ser la prenda solidaria protagonista de su campaña solidaria. Se llevará a cabo una recaudación de fondos en Holanda y Alemania con la venta de este modelo y todo lo recaudado será donado para la investigación contra el cáncer de mama.

Las mascarillas más solidarias

Flying Tiger anuncia su colaboración con Fundación GEICAM y lanza dos modelos de mascarillas solidarias de diseño propio y edición limitada. Durante el mes de octubre, la marca donará el 10% a la fundación de cada una de sus ventas. Las mascarillas son higiénicas, reutilizables, fabricadas en España y cumplen con todas las normativas.

Las nuevas mascarillas de Lola Casademunt lucen un corazón como símbolo del compromiso de la marca por esta causa femenina. Hay dos modelos: uno con estampado monogram y el otro con pequeños detalles en strass. El 10% de los beneficios de su venta se destinarán a asociaciones que luchan contra el cáncer de mama.

Yerse pone en marcha la campaña “Cambiemos nuestro destino” con la finalidad de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer de mama con la venta de mascarillas que podremos adquirir en sus tiendas y en su web. El 100% de los beneficios se donarán íntegramente a la AECC.

La campaña Pinktober de Hard Rock lleva más de dos décadas de apoyo para concienciar y contribuir a esta importante causa y ha recaudado más de 7 millones de dólares. Se trata de una acción mundial con una edición limitada de artículos, todos ellos de color rosa, cuya venta se destina a organizaciones benéficas locales.

Complementos para luchar contra el cáncer

Este año la colaboración de la firma Guess se produce con la asociación ‘The Get In TouchFoundation’ que se centra en educar a las niñas y adolescentes a conocer su cuerpo para lograr un diagnóstico precoz. A esta campaña se destinará parte de los ingresos de la venta de su nuevo reloj de edición especial.

Además del reloj, Guess ha lanzado una colección especial de gafas con el mismo objetivo. La capsule collection está compuesta por un modelo de gafas de sol y por una montura de vista, ambas embellecidas con el icónico lazo metálico de oro rosa en las varillas. Esta colección se presentará en una edición especial con un estuche rosa.

Pensando en todas las mujeres luchadoras que han sufrido de alguna manera el cáncer de mama, hasta el domingo 25 de octubre Unisa pone a la venta su monedero solidario en piel rosa de edición limitada. Todos los beneficios de la venta irán destinado de forma íntegra a la lucha contra la enfermedad.

Zenith ha creado su reloj femenino más flamante hasta la fecha, el DEFY 21 Pink Edition, y se ha unido con Pink Ribbon Suiza destinando una parte de los beneficios de la venta de este diseño a apoyar la labor contra el cáncer de mama que realiza la asociación.

Cottet Barcelona ha seleccionado un diseño rosa de su última colección y por cada gafa vendida hasta el 19 de octubre donará 10€ a la Fundación Fero para recaudar fondos que se destinarán a iniciativas relacionadas con la investigación oncológica con la financiación de proyectos, equipos y laboratorios y la concesión de becas para investigación.

La marca de bolsos Leandra ha decido sumarse a la iniciativa donando el 20% de las ventas de todos sus bolsos de color rosa que se realicen a lo largo de todo el mes de octubre. Lo realiza bajo una campaña a la que ha bautizado como #sumatealrosa.

La marca española de calzado Mislita se suma a la lucha contra el cáncer de mama con sus nuevas slippers Kiran Pin que están realizadas en ante rosa y con borlas en el mismo color. Se trata de una edición limitada que puedes comprar en su web y cuyo 10% irá destinado a la AECC.

The Glab Jewels donará hasta el 19 de octubre un 15% de las ventas de sus ‘Pink Products’ a la AECC para mejorar la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama contribuyendo a la financiación de los proyectos de atención integral y de investigación.

Miniatti es una marca de pañuelos que son más que pañuelos, sus diseños tienen muchos usos como tops, pareos, bandanas e incluso cubremascarillas. Su colección de otoño se llama Reyes y reina y está inspirada en Reyes, una mujer que sufrió cáncer y que da nombre a su propio pañuelo cuyas ventas irán destinadas a la AECC. El resto de modelos cuentan otras tantas historias de mujeres que también han sufrido la enfermedad.

La firma española Ônne, se une a la causa con la intención de dar visibilidad a la importancia de realizarse revisiones médicas y para financiar proyectos de investigación que posibiliten la erradicación de la enfermedad. Para lograrlo, la marca ha lanzado una muñequera rosa solidaria cuyos beneficios irán destinados en su totalidad a la AECC.

Cuidada de ti, cuida de ellas

Promise piensa que todo sale mejor si luchamos juntos por la misma causa. Por ello, con la compra de su protector labial estarás ayudando a sumar recursos para la investigación del cáncer de mama porque donarán de forma íntegra el euro de la venta a la lucha contra la enfermedad.

Bioxán es una firma que apoya a los pacientes oncológicos los cuales incluyen sus cosméticos para tratar las afecciones cutáneas. Este año, Bioxán da un paso más y todas las compras que se realicen este mes tendrán un 15% de descuento y parte de los beneficios irán destinados a la Fundación Aladina.

Armonía es una firma de cosmética natural, la más recomendable cuando estás sometido a un tratamiento de quimioterapia, y no podía faltar en la celebración del 19 de octubre. La marca ha creado un agua de rosas de edición especial y donará el coste íntegro del producto a la investigación.

Un año más la marca de cosmética Iroha Nature aúna esfuerzos para combatir el cáncer de mama, y lo hace a través de las ampollas faciales convertidas en el estandarte de la marca en esta causa. Este año colabora con FECMA para recaudar fondos para la investigación y podemos participar con sus ampollas "Instant Beauty" o "5 Day Cure".

La firma canaria de dermocosmética Atlantia también se suma a AECC, de modo que los beneficios por las ventas de su crema para cicatrices Regestimul, ideal para tratamientos con radioterapia, que se obtengan durante el mes de octubre se destinarán a proyectos de lucha contra la enfermedad liderados por esta organización.

La cajita de este mes de Birchbox se transforma en un tote bag en color rosa con el mensaje “Self love is the best kind of love”. Además, la marca recaudará donaciones de 1 euro por cada compra durante el mes de octubre y 1 euro cada vez que se comparta el hashtag #Birchboxpink que irán destinados a la Fundación Stanpa.

La firma de belleza You Are The Princess colabora también con la AECC a través de la iniciativa #FutureIsPink. Durante el día 19 de octubre la marca donará 1€ por cada serúm prebase ‘Unicorn Drops’, su mayor best seller de la temporada, vendido en la web y en tiendas Primor.

Mi Rebotica destinará el 15% de todas las compras que se realicen el próximo lunes 19 de octubre a través de su web a la AECC. Bastará con que apuntemos el código PINK a la hora de realizar el pedido de nuestros productos favoritos.

Para finalizar, El Corte Inglés se volcará de lleno en la celebración del día mundial del cáncer de mama. Entregará lazos rosas a sus clientes y empleados y pondrá a la venta numerosos productos solidarios. También han diseñado una bolsa reutilizable, cuyas ventas se destinarán de forma íntegra a proyectos de investigación. Pero lo más llamativo serán las fachadas de sus centros más emblemáticos teñidas de rosa con el fin de concienciar sobre esta enfermedad.

¿Ya sabes cómo sumarte este año para apoyar el fin del cáncer de mama? Cualquier ayuda significará un gran avance en la investigación y el apoyo a las víctimas de la enfermedad.