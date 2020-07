Cómo mantener intacto el maquillaje (labios incluidos) usando mascarilla

Que la mascarilla es, y seguirá siendo, una compañera inseparable durante los próximos meses es más que un hecho. Tenemos que acostumbrarnos y adaptar a su uso tareas tan cotidianas como la hora del maquillaje.

Ahora, más que nunca, es muy importante seleccionar productos de calidad que sean resistentes y que no sufran al ponernos y quitarnos las mascarillas. Hay que evitar lo que se ha denominado 'efecto Joker', que no es otra cosa que el temor a quitarse la mascarilla y que el maquillaje se haya corrido y difuminado por el rostro.

Además ahora nos enfrentamos a otro enemigo: el calor. Maquillarse este verano pude suponer un problema mayor ya que el uso de las mascarillas aumenta la sensación de humedad y bochorno y nos hace sudar más. Por eso esta vez es primordial recurrir a maquillajes waterproof que también protejan e hidraten la piel contra los efectos negativos de las mascarillas.

No podemos quedarnos en maquillar sólo la parte que dejamos a la vista con la mascarilla. En nuestro día a día, tanto en el trabajo como en la vida social, también tenemos momentos en los que podemos liberarnos de ella y no puede notarse que llevamos sólo media cara maquillada.

Mantener el maquillaje usando mascarilla

Hoy desde Vozpópuli vamos a hacer un repaso por los productos de maquillaje perfectos para completar un maquillaje completo del rostro. Fijaremos nuestra atención en las bases de maquillaje y en los labiales, que son los productos más importantes de la mitad inferior de la cara, pero además os propondremos otras alternativas para conseguir unos resultados envidiables y ultra resistentes.

Bases de maquillaje anti-mascarillas

¿Buscas un maquillaje que aguante tus jornadas maratonianas? La base Infalible 24H Matte Cover de L’Oréal te proporcionará máxima cobertura con un acabado mate natural. Como su nombre indica, llega a aguantar hasta 24 horas en perfecto estado sin aparición de brillos. ¿Necesitas más?

La fórmula mejorada de este fondo de maquillaje cuenta con una alta concentración en pigmentos. Además, su textura ultra líquida proporciona una alta cobertura que se funde como una segunda piel. Lo encontrarás disponible en 13 tonos así que es prácticamente imposible que no encuentres el tuyo.

Lo que hace destacar a este producto de L´Oréal es su altísima resistencia. Es resistente al agua, al sudor y al calor. Por si fuera poco, además incluye protección solar SPF18 para que tu piel se encuentre protegida en todo momento de los efectos nocivos de los rayos solares.

A la hora de elegir una buena base de maquillaje tienes que fijarte en que sea ligera, que no sea grasa y que no contenga aceites. Además, es igual de importante saber utilizarla correctamente. Es fundamental tener en cuenta la limpieza facial antes y después de aplicarse el maquillaje para que no queden restos que puedan dañar la piel. Todos estos requisitos los podemos encontrar en la base Nude Make Up que nos propone la firma La Spiaggia. Se trata de un maquillaje en textura mousse que se adapta a cada tipo de piel aportando un aspecto uniforme y natural que resiste todo el día.

Puede utilizarse como un maquillaje básico diario, si te gusta tener un aspecto natural, o como una base de un make up más sofisticado. Tiene tres tonos y mezclándose entre si puedes conseguir el tono ideal para tu piel e irlo adaptando según el momento del año o la imagen que desees conseguir.

Los productos de La Spiaggia contienen activos que ayudan a preservar la belleza de la piel como ácido hialurónico, rosa mosqueta o vitaminas C y E. Además consiguen un acabado cómodo, natural y ligero sin recurrir a parabenos o conservantes.

Por último, os vamos a recomendar Skin Equal de la marca Mádara, una base de maquillaje que se ajusta a todo tipo de piel y etnias. Su textura fluida, su suave efecto glow y su cobertura adaptable proporcionan un acabado suave, radiante y natural que parecerá que la piel no está maquillada.

Su fórmula está enriquecida con vitaminas C y E, extractos antioxidantes y una base de aloe vera con ácido hialurónico perfecta para el cuidado de la piel. Está disponible en 10 tonos diferentes cuenta también con una protección UVA contra los rayos del sol.

Labiales resistentes a las mascarillas

Si pensamos en un maquillaje que tenga que resistir a la mascarilla, seguro que lo primero que se nos viene a la mente son los labiales. Pensando en este gran problema, Camaleon Cosmetics ofrece la solución ideal con su gama Magic. Se trata de unas barras permanentes con 12 horas de duración demostrada que, además de su larga duración, resultan hidratantes, resistentes al agua y proporcionan un color intenso.

Estos labiales nutren, regeneran y protegen al tiempo que aportan un color que realza nuestra tonalidad natural sin cuartearse. Reaccionan con la humedad de la piel cambiando de color a diferentes tonos rosados y coral en función del Ph creando tonalidades totalmente personalizadas.

Se trata de un producto 100% realizado en España y está compuesto por ingredientes naturales como el aloe vera, la rosa mosqueta y la manteca de cacao, que ayudan a la hidratación y nutrición de los labios. En total encontrarás hasta seis colores diferentes para elegir: rojo, coral, melocotón, amarillo, gris y verde.

La gama Infalible 24H de L´Oréal también cuenta con una amplia gama de barras de labios que resisten todo el día (y la noche) con su color vibrante intacto. Su bálsamo hidratante pigmentado y enriquecido con ácido hialurónico, da brillo potenciando el color e hidrata tus labios durante un día completo. Además su textura líquida con pigmentos mates se fija sobre tus labios y no es necesario retocarlos durante todo ese tiempo.

Lo podrás usar con acabado mate o líquido, lo único malo será elegir un tono dentro de su amplia gama de 22 colores que han sido seleccionados por expertos en las últimas tendencias. Si tienes dudas, te recomendamos los rojos, burdeos, rosas y nudes que son tonos que nunca te fallarán.

Mádara también cuenta con unos labiales perfectos para usar con mascarilla y que tienen el nombre de Glossy Venom. Cuentan con una fórmula vegana que dota a los labios de brillo e hidratación gracias a sus resinas vegetales que también aportan volumen a tu boca. Dentro de sus activos cuenta con aceite de semilla de arándano, que es un rico antioxidante, y aceite de salvado de arroz y vitamina E que consiguen hidratar y proteger de una manera 100% natural. Esta gama de producto la encontrarás disponible en 7 tonos diferentes.

Una ayuda extra

Una solución eficaz para mantener a raya nuestro maquillaje pueden ser los sprays fijadores. El que nos recomiendan desde NYX Professional Makeup es uno de los top ventas de la marca, sobre todo desde la llegada de las mascarillas a nuestras vidas. Con una ligera pulverización de su fórmula translucida sobre el rostro, conseguirás un extra de hidratación y una fijación del maquillaje de hasta 8 horas. Tiene un formato fácil y cómodo, perfecto para llevar en el bolso, y logra unos resultados profesionales.

Podemos elegir entre tres resultados diferentes.Setting Spray Dewy es perfecto si lo que quieres conseguir es un efecto glow porque aporta un acabado jugoso y una sensación de hidratación extra. Setting Spray Mate es el que deberías de utilizar para lograr una fijación extrema de tu maquillaje y evitar los brillos. Por último está el spray matificante Radiant Finish que está enriquecido con micro perlas en tonos oro y champagne que aportan un aspecto más luminoso y elegante.

Una solución eficaz y duradera para los labios

Ya habrás notado que el uso de mascarillas seca e irrita los labios y para tratarlos, en muchas ocasiones, no basta con un simple bálsamo. Galderma ha encontrado un tratamiento eficaz con Skinboosters que logra hidratar en profundidad, aporta jugosidad y además consigue rejuvenecer y corregir la zona sin necesidad de recurrir a rellenos.

Se trata de un tratamiento pionero y número uno a nivel mundial. Skinboosters es un gel de ácido hialurónico formulado para funcionar como un potenciador de la hidratación y calidad de la piel, con resultados probados y duraderos. Está indicado para todos los tipos de piel, tanto para hombres como para mujeres, y sus resultados tienen un índice de satisfacción del 96% por lo que la mayoría de los pacientes que lo prueban, repiten.

Se trata de un producto indicado para todos los grados de envejecimiento de los labios, ya que corrige, previene y mantiene. Aunque la duración puede ser diferente según los pacientes, por normal general, el efecto de hidratación y brillo tiene una duración de 6 meses aproximadamente. Se recomienda hacer el retoque pasado ese tiempo para mantener unos buenos resultados y el precio por sesión es de 250€.

Ahora ya sabes que la mascarilla no es incompatible con el maquillaje así que no tienes excusa para lucir un make up perfecto y completo cuando las normas permitan prescindir de su uso.