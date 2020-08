Maquillaje joya: la tendencia de belleza que deberías probar este verano

Que el maquillaje efecto 'glitter' es la tendencia 'beauty' por excelencia es algo que no debería pillarte por sorpresa porque nos lo llevan avisando desde hace mucho tiempo. Primero fueron las modelos en las pasarelas las pioneras en lucir este tipo de make up, enseguida pasó a las alfombras rojas con actrices y cantantes y podría decirse que desde el estreno de la serie 'Euphoria' se dio a conocer al gran público. Ahora el fenómeno bling bling conquista las calles definitivamente con el verano como estación (o coartada) perfecta para atrevernos a asumir más riesgos con nuestro maquillaje.

Sólo tienes que fijarte en los 'looks' de las 'celebrities' para tener algunas pistas de cómo conseguir un maquillaje brillante y recrearlo en tu propia casa. Los destellos glitter, las aplicaciones de strass, perlas o purpurina, los acabados metalizados o los tatuajes pasajeros son los aliados perfectos para conseguir diferenciarte del resto de los simples mortales.

Lo mejor de la tendencia glitter es que no sólo consigue una imagen diferente sino que además aporta luminosidad y frescura al rostro. Aunque parece un trabajo sólo apto para manos de profesionales, sabiendo los trucos y los productos que hay que utilizar, está al alcance de cualquier mujer.

Conseguirás pasar de un 'outfit' normal a un 'look' de alfombra roja en segundos

Así que este verano que no falte en tu neceser de maquillaje ni la purpurina ni los adornos brillantes. Toma nota, tu cara es el lienzo sobre el que empezar a crear verdaderas obras de arte y desde Vozpópuli te vamos a dar las claves para conseguir el maquillaje shiny con el que conseguirás pasar de un outfit normal a un look de alfombra roja en unos pocos segundos.

Aplicaciones para el maquillaje

Las joyas faciales han adquirido una dimensión especial gracias a festivales como Coachella, pero es a partir de este verano cuando han logrado hacerse un hueco en el día a día y ya no hace falta esperar a una ocasión especial para recurrir a ellas. Te lo advertimos, sumarte al make up glitter es osado pero, después de dar el primer paso, engancha y cada vez te diviertes más creando looks un poco más arriesgados.

Una buena forma de empezar es utilizar pegatinas a modo de joyas para el rostro o para otras zonas del cuerpo, como el cuello o el escote. Se pueden utilizar en la frente o alrededor de los ojos y combinarlos con otros elementos arriesgados como sombras glitter o dibujos hechos con eyeliner.

No te quedes sólo en los párpados, una de las mejores zonas para romper el hielo es el área de la sien, desde el rabillo del ojo al arranque del cuero cabelludo, como la propuesta que defiende Paula Echevarría en nuestra foto de portada. Podemos recurrir a un montón de elementos como lentejuelas, cristales o estrellas.

Los maquillajes étnicos de otras culturas son una buena fuente de inspiración

Si queremos un maquillaje más discreto, podemos optar por escamas en el párpado superior, alguna pegatina en la sien o un sutil toque de purpurina en el lagrimal. A partir de ahí, todo es jugar y crear. Una buena fuente de inspiración es copiar los maquillajes étnicos de otras culturas, las tribus africanas del National Geographic pueden ser tus próximas influencers de belleza.

Una de las claves del éxito es fijar bien este tipo de adornos. Se utilizan pegamentos especiales que se trabajan con pinceles finos en las zonas donde queremos adherir las incrustaciones. Suelen ser productos destinados también a pegar las pestañas postizas que son completamente transparentes, se secan rápidamente y son aptos para todo tipo de pieles. Basta con poner una pequeña cantidad de pegamento en la base, esperar medio minuto y luego colocar la pieza sobre nuestra piel. Los expertos nos recomiendan dejar las aplicaciones para la fase final de nuestro maquillaje y utilizar pinzas con punta curva extrafina para colocarlas.

Este tipo de maquillajes se han puesto de moda así que existen muchos productos en el mercado que nos ayudan a crear diferentes propuestas y alcanzar un make up personalizado. Son productos más fáciles de utilizar de lo que piensas donde existen desde sencillos stickers, incrustaciones de cristales y piedras adhesivas o una de las tendencias más fuertes, las mini perlas.

Sea cual sea tu elección final, siempre te recomendamos utilizar productos de calidad adquiridos en tiendas especializadas. Ten en cuenta que son elementos que van a estar en contacto directo con tu piel o tus ojos así que no escatimes en calidad para evitar sorpresas.

Maquillaje con efecto 'glitter'

El verano es la oportunidad ideal para utilizar estas explosiones brillantes. Si las aplicaciones te parecen muy arriesgadas para comenzar, una buena alternativa son las sombras metalizadas. Se aplican exactamente que el resto de sombras, con la yema de los dedos o con un pincel a base de toques hasta extenderla por todo el párpado.

En las nuevas propuestas de firmas como Valentino, Dries Van Noten o Fendi hemos comprobado cómo han recurrido a los efectos brillantes en los maquillajes. Lo hemos visto en colores muy intensos con acabados metálicos y también en maquillajes iridiscentes u holográficos que reflejan la luz y proporcionan un juego de colores tridimensional.

Recargar demasiado el rostro es un error

El truco es llegar a un equilibrio perfecto y para alcanzarlo hay que partir de un maquillaje sencillo y sobrio y crear sobre éste los espacios de luz y brillo. Por ello el primer paso es conseguir una piel natural y jugosa y el último la incorporación de los elementos más llamativos. Recargar demasiado el rostro es un error, deja que la purpurina sea la única protagonista del look.

Si vas a recurrir al glitter tienes que saber que donde mejor puede funcionar es sobre el párpado, dándole un toque de brillo a un smokey o delineado, o bien en el lagrimal, para enmarcar la mirada. Es igualmente válido aplicar brillos en otras zonas de la cara. En las mejillas conseguirás simular el efecto del iluminador y si lo utilizas en los labios generarás la sensación de un mayor volumen.

Otra opción que está de máxima tendencia es maquillar el párpado en un tono neutro y concederle el máximo protagonismo al 'eyeliner'. En el mercado podrás encontrar productos con purpurina incorporada que son muy sencillos de utilizar y conseguir una línea súper brillante o recurrir a pegamentos especiales y depositar sobre él la purpurina, los cristales o el glitter que desees.

Más allá de la piel, también podrás utilizar los brillos en tus peinados. Es una tendencia muy fuerte para los looks de fiesta y se consigue mezclando la purpurina con el gel fijador que vayas a utilizar para peinarte. Con un efecto mojado y una coleta tirante parecerás sacada de un equipo profesional de natación sincronizada.

No te olvides de los labios

Antes, si queríamos darle un nuevo aire a nuestros labios, solíamos recurrir a los tonos gloss pero ahora podemos dar un paso más y conseguir también en ellos un aspecto glitter. Para que se adhiera bien tenemos que aplicar previamente un producto cremoso y es muy importante delimitar bien el área para que la brillantina no se fije en lugares no deseados. En el caso de los labios, una vez que el labio esté listo el color, aplica el brillo con un pincel. ¿El truco de experto? Ve siempre de menos a más para controlar mejor el efecto de luz y el resultado final que estamos buscando.

Para conseguir unos perfectos labios brillantes tenemos que tener una base muy cuidada y lisa para que los destellos que usemos se repartan de manera homogénea sobre ellos. Si quieres que el resultado no resulte seco, puedes utilizar previamente un gloss o un bálsamo que aumente la hidratación y que además ayudará a que el glitter se adhiera mejor. Para principiantes es mejor utilizar labiales líquidos con efecto purpurina porque se reparte mejor por la boca y en una sola pasada.

El glitter refleja la luz por lo que parecerá que tus labios han ganado volumen. Si tienes unos labios finos puedes perfilarlos para lograr un efecto aún más carnoso. En cuanto a color, el rojo siempre es un tono ganador, pero como alternativa puedes apostar por tonos empolvados o nude, que harán que el brillo sea un elemento muy sutil, o colores muy llamativos con lo que conseguirás el efecto totalmente contrario.

¿Te atreves con este tipo de maquillaje? ¿Con qué zona o productos comenzarías a probar?