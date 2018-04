Manuel Valls, pillado besándose con una compañera de partido antes de anunciar su divorcio

El ex primer ministro socialista francés de François Hollande, Manuel Valls, de 55 años, anunció su separación el pasado miércoles de la que fue su pareja durante 12 años y con la que se casó en 2010, la violinista Anne Gravoin, de 48 años.

Sin embargo, un día después comentó , con total naturalidad, que ya vivía con su nueva pareja, Olivia Grégoire, de 39 años, -16 años más joven que él-, portavoz del presidente Emmanuel Macron en la Asamblea Nacional francesa, por el partido La República en Marcha. Anteriormente trabajó en los equipos de prensa y comunicación cercanos a Jean-Pierre Raffarin, primer ministro del presidente Jacques Chirac.

“Estoy viviendo con una diputada de la derecha”, dijo de forma desenfadada en un encuentro informativo en Madrid. Manuel y Olivia serán compañeros de partido ya que el acaba de abandonar el bando socialista para irse al conservador.

Un anuncio de divorcio que podría haber venido forzado tras salir a la luz, 24 horas antes, unas imágenes en las que se le ve con la que era su supuesta amante y en las que se les ve besándose públicamente, según se puede ver en las revistas de corazón francesas.

Las fotografías corresponden al pasado viernes 13 de abril, día en el que Olivia estaba enterrando a su madre, Françoise. El beso se produjo después de la ceremonia en la capilla de Saint-Symphorien, de Saint-Germain-des-Prés, en el pequeño cementerio de Batignolles.

Toda esta polémica le ha pillado al ex primer ministro catalán estando en Madrid, donde ha recibido una propuesta de Ciudadanos para presentarse a la alcaldía de Barcelona para sustituir a Ada Colau. Valls ha declarado que va a estudiar la oferta.

