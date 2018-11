El cantante de Maná, al borde de la muerte por una operación de cirugía estética

El vocalista del grupo Maná de 55 años, Fher Olvera, ha experimentado un cambio radical en su rostro, tal y como pudimos ver en la 19 edición de los premios Grammy Latinos del pasado 15 de noviembre que se celebró en Las Vegas.

Cuando Fher subió al escenario con todo su grupo para recibir el galardón a “Persona del año” por sus tres décadas de trayectoria, todas las miradas se centraron en su rostro estirado e hinchado a causa del bótox y del bisturí.

Ahora hemos podido saber, por boca de su exmujer, Mónica Noguera, que el cantante se ha sometido a varias operaciones de cirugía estética y que en una de ellas estuvo a punto de morir. “En el tiempo que estuvimos juntos sí se hizo una cirugía muy peligrosa en Los Ángeles, en la cara. [...] Esa vez de la operación iba a operarse los ojos y la papada, pero casi se muere porque le cortaron una vena. El doctor cortó una vena que no debía y le hicieron unos tres cortes, creo, en la garganta. Se estaba desangrando. Tuvieron que parar la operación”, según ha contado en el programa mexicano ‘De primera mano’.

Noguera, que estuvo casada con Fher de 2013 a 2015, hizo un llamamiento para que el cantante no se obsesione tanto con su físico. “A mi me da mucha tristeza. Pedirle que no se tiene que hacer operaciones, no tiene que enfocarse en la cuestión física cuando es tan gran artista, tan gran persona, ayudando en las labores y con los derechos humanos, por qué preocuparte tanto por el físico y más si estuvo a punto de morir. Él no dijo nada, pero ahorita me duele mucho y espero que ya no se haga nada más porque Fernando no lo necesita”.

Su rostro ha experimentado tal cambio que en el programa le compararon con la cantante popular peruana Tigresa del Oriente. “Ya la cara se le transformó, ya no es el Fher de Maná de hace 8 o 10 años”.

Fher de Maná y su sueño de llegar a ser la Tigresa del Oriente está cerca!! pic.twitter.com/I9bVTHaUgG — DiegoGM (@diegomez2907) 21 de noviembre de 2018

Otros medios mexicanos como ‘Mural’ han publicado que podría haberse sometido a “la aplicación de rellenos dérmicos en el tercio superior del rostro y la inserción de toxinita botulínica en la frente y el entrecejo”. Además de haberse retocado la papada y el cuello.