Nueva polémica de Maluma por salir en la cama con siete mujeres semidesnudas

El cantante colombiano, de 24 años, vuelve a ser objeto de críticas y se le tacha, una vez más, de machista después de haber compartido una imagen en la que sale tumbado en una cama, junto a siete mujeres semidesnudas.

La polémica imagen es un adelanto de lo que se verá en el nuevo vídeo de su próximo tema ‘Mala mía’, tal y como él ha escrito junto a la instantánea que ha subido en las redes sociales: “Mala mía, pronto”. La foto ya tiene más de 1.600.000 ‘Me gusta’.

Ha recibido muchas críticas en redes sociales por la foto

Entre los comentarios que le han escrito están críticas como éstas: “Qué asco”, “Madura Maluma, escribe algo de amor lindo no puro puterío”, “Qué horrible que tengas que usar a mujeres como objeto para sentirte más grande tú”, “La fama te volvió un ser vacío, sin principios, sin valores y sin pudor por ti mismo y quienes te rodean”, “Más respeto a la mujer en la música latina”, “¿Alguna vez dejarás de usar a las chicas como 'el agregado' de tu producto?” o “Das demasiada pena, las mujeres no son objetos ni eres mejor por pagar a chicas para hacerte una foto así y poder fardar de tu “masculinidad” de mierda. Gracias a gente como tú va el mundo como va. Arrebatas progresos chaval. Se me olvidaba, las mujeres no somos trofeos”.

También se puede leer: “¿Si no pones a tías desnudas no tienes las ventas suficientes? Vaya, qué pena que el cuerpo femenino 'sea' un objeto de marketing. Madura de una vez”, o “Ya es cansado que sólo suba fotos o haga canciones donde pone a la mujer como un objeto sexual… Por favor, antes de que empezaras tu carrera eras humilde y hacías canciones súper...a hora tus canciones son malas no tienen sentido... tienes fans sí y muchos. pero no verdaderos.. y Maluma deja de poner así a la mujer... somos más que un objeto sexual...”.

Anteriormente, Maluma fue también muy criticado por la letra de su canción ‘Cuatro babys’ en la que decía frases como estas: "Estoy enamorado de cuatro babies, siempre me dan lo que quiero, chingan cuando yo les digo, ninguna me pone pero”.

Incluso a través de ‘Charge.org’ se llegó a pedir que se retirara el videoclip y la canción por considerarse “denigrante para la mujer”. En el escrito se leía: “Tanto la letra como las imágenes hacen apología a la violencia directa hacia las mujeres, la cuales son descritas como “meros cuerpos sin valor, intercambiables y absolutamente disponibles al servicio del deseo sexual ilimitado de los autores”. La petición consiguió más de 92.000 firmas.

El pasado mes de abril, también se hizo una nueva petición para que se cancelara el concierto que tenía en Palencia, argumentando que sus letras de sus canciones son machistas, misóginas y degradantes.

Mientras le llueven las críticas, el artista se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Miami junto a su novia, la modelo colombiana Natalia Barulich, con la que lleva un año de relación. A finales del mes de junio celebraron su primer aniversario de novios y compartieron una imagen a través de Instagram.