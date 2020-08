Maluma responde en Instagram tras las burlas de Neymar y habla de su exnovia.

Maluma, de 26 años, ha vuelto a abrir su cuenta de Instagram para presentar su nuevo disco 'Papi Juancho' compuesto por 20 canciones. La presentación del nuevo álbum viene envuelta en polémica ya que ayer el cantante decidió cerrar sus redes sociales coincidiendo con un vídeo que se ha hecho viral en el que Neymar sale cantando una de las canciones del colombiano, 'Hawái', junto a otros jugadores del París Saint-Germain. Esto fue interpretado en las redes como una burla del futbolista ya que mantiene una relación ahora con la que era la novia del cantante, Natalia Barulich.

El cantante ha respondido a las preguntas de sus fans a través de un 'live' en Instagram mientras se tomaba un tequila y fumaba cachimba. El principal cometido de este vídeo era presentar su nuevo disco, que lo ha hecho a las doce de la noche. Se ha mostrado muy contento ante la cámara y ha confesado estar nervioso.

Maluma comenzaba cantando parte de la letra de 'Háwai' y tras saludar a sus fans hablaba de la polémica con Neymar: "Ha sido muy chistosa toda la controversia y todo lo que ha pasado , lo que han dicho los medios. Ha habido gente que se ha inventado muchas cosas".

Un seguidor le preguntaba qué ha pasado con Neymar, a lo que él respondía: "Pregúntenle a él, no se dejen engañar por favor de las redes, de los medios. Algunos medios de comunicación inflan la noticia y no ha pasado absolutamente nada".

Después hablaba de la relación del futbolista del PSG con su exnovia: "Yo realmente no sé si ellos están juntos pero no me importa porque cada quien hace su vida, lo que le da la gana y si ellos son novios o lo que sea, me parece muy bien y me parece correcto. Cada uno necesita un amor en su vida entonces yo no tengo ningún pedo con él o por lo menos que yo sepa no tengo ningún pedo. Al revés me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París por poner esa canción tan cabrona después de del partido".

Lejos de mostrarse enfadado por lo sucedido, se mostró encantado: "Yo tengo que agradecerle a los muchachos a De María que es mi parsero, a Angelito también lo quiero mucho y hemos compartido en varias ocasiones y pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a todo ese combo de cracks cantando mis canciones, representa mucho para mi".

El colombiano hace hincapié en que tiene una buena relación con Neymar: "Hace 2 o 3 años fue el cumple de Neymar y le cantamos. Todos los que han hecho los memes, están muy cabrón, sigan haciéndolo. No soy de peleas, si tengo que arreglar algo con alguien, cojo el celular y rápidamente hago una llamada. A Neymar le deseo muchos éxitos, es un crack. Ustedes saben que yo siempre quise ser futbolista pero seguí por mi camino. Soy un fanático enfermo del fútbol. No le deseo el mal a nadie. No me desgasto con esas cosas".

¿Por qué cerró Maluma su Instagram?

Los seguidores del cantante también le han querido preguntar por qué este jueves eliminó su cuenta de Instagram. "No piensen que porque estaba rallado o mal con alguna situación. Hoy a las doce de la noche salía mi nuevo disco 'Papi Juancho', por eso me desaparecí del Instagram. Este fue el único motivo, porque lanzaba mi disco necesitaba tiempo para mi, depositar toda la energía, todo lo que soy yo para este nuevo lanzamiento es mi quinto álbum".

Después de su explicación, algunos usuarios de las redes han criticado que la desaparición de las redes de Maluma ha sido una estrategia de marketing para presentar su disco y solo trataba de generar curiosidad y expectación haciendo creer que las burlas de Neymar le habían afectado y por eso había eliminado su cuenta.

"He tenido que comer mucha mierda, me han pisoteado"

Después continuaba explicando: "Este año he renacido en todos los aspectos, he tenido que comer mucha mierda, me han tratado como el culo, me han pisoteado y seguí para delante y haciendo música, lo que más me gusta. este es mi resumen de diez años de trayectoria y lo estoy celebrando con 'Papi Juancho'.

Durante su intervención en directo, Maluma ha señalado varias veces que estaba muy nervioso por la presentación del disco. "Estoy temblando y todo. Son 20 canciones nuevas, de algunas ya había hecho un preview. Tiene historia, contenido, está hecho del corazón. Llevo trabajándolo desde que comenzó la cuarentena".

¿Se ha inspirado Maluma en su exnovia Natalia para escribir 'Hawái'?

Otra de las preguntas que inquietaban a sus seguidores era saber si la letras de 'Hawái' estaba basada en su historia de desamor con su expareja Natalia. Tras reírse durante un rato y bromear diciendo que una vez fue a Hawái y todo era muy bonito, ha dicho: "Esta canción la escribieron entre varias personas. Jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. ¡Pum!", decía haciendo referencia al zasca que suponía esta respuesta para muchos.

"Nunca fue inspirado en algún acontecimiento de mi vida, se que muchos querían que lo pasara", ha explicado para después hablar de su relación con Natalia, actual novia de Neymar. "Terminé mi última relación tranquilo, feliz, cada cual fue a hacer lo que tenía que hacer", decía riéndose. "Quise hacer esta canción porque muchos nos sentimos identificados, si me hubiera pasado se lo hubiera dicho. Todo lo que hago es real y esta canción no es así".

Maluma canta parte de la letra de 'Hawái'

Para finalizar Maluma ha acabado el directo bailando y con una botella de champán en mano para celebrar su nuevo disco con los amigos que le acompañaban.

Muchos han interpretado que la letra de 'Hawái' está dedicada a Natalia, parte de la canción dice así y el propia Maluma comenzó este directo cantando varias estrofas: "Puede que note haga falta na, aparentemente na. Hawai de vacaciones, mis felicitaciones. Muy lindo tu Instagram, que posteas para que yo vea como te va de bien pero te hace mal porque el amor no se compra con na. Miéntele a todos tus seguidores".

Otra de las partes que el colombiano ha cantado es esta: "Déjate de mentirte, la foto que subiste con él, diciendo que era tu cielo. Bebé yo te conozco bien, sé que fue pa darme celos. No te diré quién pero llorando por mi te vieron".