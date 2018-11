Maluma anuncia su retirada temporal de la música

El cantante nos ha sorprendido a todos este jueves con un vídeo en Instagram Stories en el que ha anunciado su retirada temporal de la música. Según ha explicado Maluma,necesita “un retiro espiritual después de unos meses intensos de trabajo”.

El ritmo que ha llevado en el último año ha sido muy intenso y parece haberle pasado factura. Ha estado presentando su disco F.A.M.E. (Fe. Alma. Música. Esencia), ha hecho una gira por todo el mundo, ha tenido diferentes actos, presentaciones y rodajes de videoclips; y además, elaboró la canción oficial del pasado Mundial de fútbol de Rusia. Ahora necesita recargar las pilas.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu”, ha señalado Maluma en el vídeo, para después explicar que el retiro será breve, de tan sólo una semana. “Esta semaname enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”.

En su última publicación de Instagram, se puede ver al cantante colombiano con un bañador fucsia, de espaldas, con unos cascos de música, sentado sobre una toalla y al lado de su perro, junto a las palabras: “Meditación con muy buena compañía”.