Malú, entre lágrimas, habla del hijo que espera con Albert Rivera y de su embarazo

Malú, pareja de Albert Rivera, está a punto de dar a luz. Este bebé, presumiblemente niño, nacerá a finales de mayo y seráel primer hijo para la cantante mientras que para el expolítico se tratará del segundo, ya que ya tiene una hija, Daniela, de 8 años, fruto de su relación con Mariona Saperas.

La cantante, que está muy activa en redes sociales últimamente, ha vuelto a interactuar con sus fans a colación de su nuevo tema, ‘Tejiendo alas’, una canción “dirigida a lo grandioso que te hace sentir ese cambio en tu cuerpo y esa nueva vida que nace dentro de ti”.

"Era una canción para poder expresar cómo me sentía, esas sensaciones tan maravillosas y novedosas en esta nueva etapa. Fue fluyendo de forma natural, apareció y me dio pena dejarla guardada hasta el momento de un disco”, explicó Malú en una entrevista con Cadena Dial.

Malú rompe a llorar al hablar de su futura maternidad

La pareja del abogado explicó que tenía la necesidad de contar cómo se sentía con la maternidad, algo complicado de expresar con palabras: “Siento emoción, miedo, respeto, cambios que vas viviendo... A medida que pasan los días solamente te importa pensar en ir creándolo todo para que esté listo cuando llegue", dijo, visiblemente emocionada.

Un confinamiento en familia

Malú está pasando este confinamiento con su familia, y también con su sobrino, de dos años: “Mi gato lleva un confinamiento terrible. Los gatos son muy tranquilos y éste no baja a la planta de abajo para no ver al niño. Está confinado de verdad”.

Malú: "Estoy más gorda y con ganas de llorar"

Malú, que se encuentra confinada en casa para evitar contagiarse de coronavirus, habló por primera vez de su embarazo en redes sociales hace unas semanas.

"Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Así que no salgo nada, por si acaso", dijo.

Malú asimismo aseguró que su embarazo "va muy bien": "Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial".

Tan bien le sientan las comidas que no para de comer: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, y yo tengo muchas ganas de comer y de llorar... ¡Tengo las hormonas...!", dijo.

Una relación que va viento en popa

El hijo que espera la pareja pone el broche de oro a una relación que se hizo oficial el pasado verano, cuando Rivera salió del hospital, acompañado por Malú.