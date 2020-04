El enfado de Malú, pareja de Albert Rivera, con una revista: "Ya basta"

Este miércoles nos levantábamos con la noticia de que Malú, pareja de Albert Rivera, había decidido dar a luz en casa por miedo al coronavirus. Una información publicada en la revista 'Lecturas' y a la que la propia cantante se ha referido en cuenta personal de Instagram para desmentirla.

Al menos eso es lo que se lee entre líneas de su post: "Llevo más de un año escuchando y leyendo mentiras sobre mi vida, a las que desgraciadamente ya me he acostumbrado. Nunca me he pronunciado, pero en estos momentos tan delicados suenan especialmente frívolas", comienza diciendo.

"Somos muchas las mujeres embarazadas y preocupadas por esta situación tan complicada. Por favor, ya basta. Gracias", finaliza la pareja del expolítico, negando así que vaya a convertir una habitación de su casa en un paritorio, como había asegurado la mencionada revista.

Malú: "Estoy más gorda y con ganas de llorar"

Malú, que se encuentra confinada en casa para evitar contagiarse de coronavirus, habló por primera vez de su embarazo en redes sociales hace unas semanas.

"Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Así que no salgo nada, por si acaso", dijo.

Malú asimismo aseguró que su embarazo "va muy bien": "Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial".

Tan bien le sientan las comidas que no para de comer: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que me cuesta un poco más, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora que en vez de confinados estamos confitados, y yo tengo muchas ganas de comer y de llorar... ¡Tengo las hormonas...!", dijo.

El primer hijo de la pareja

Este bebé, presumiblemente niño, nacerá a finales de mayo y seráel primer hijo para la cantante mientras que para el político se trata del segundo, ya que ya tiene una hija, Daniela, de 8 años, fruto de su relación con Mariona Saperas.

Este hijo pone el broche de oro a una relación que se hizo oficial el pasado verano, cuando Rivera salió del hospital, acompañado por Malú.