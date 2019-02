Malú y Albert Rivera, "más que amigos": pillados pasando la noche juntos

Malú (36) y Albert Rivera (39), son "más que amigos". Con este titular, 'Semana' lanza un bombazo que indice no solo en la prensa del corazón, sino también en la política. Para evitar posibles demandas, la revista no menciona la palabra "pareja", aunque anoche sí que lo hacía en la versión web. No obstante, todo parece indicar que salen juntos, y desde hace varios meses.

En páginas interiores de la publicación, podemos ver una serie de fotografías en las que se observa al líder de Ciudadanos y a la artista entrando y saliendo del domicilio de él.

Malú, en casa de Albert

Tres instantáneas son las que confirman que Malú ha estado en casa de Albert, en Pozuelo. En la primera, se ve a la cantante saliendo de su domicilio y entrando en un coche con chófer. En la segunda, Malú aparece llegando a casa del político. La tercera muestra a la joven saliendo del hogar del líder de Ciudadanos.

Las instantáneas fueron tomadas el día de San Valentín, o sea, el día de los enamorados. Lo que parece indicar que ambos llevan bastante tiempo viéndose en la intimidad (nadie queda con su 'rollete' un 14 de febrero).

Juntos en casa de Alejandro Sanz

"Según una persona próxima a uno de los protagonistas, Malú y Albert se están conociendo y han acudido juntos a fiestas privadas de amigos", detalla 'Semana'.

La revista asegura que ambos acudieron, en calidad de pareja, a la fiesta que organizó Alejandro Sanz por su 50 cumpleaños.

Albert, fan de Malú

Albert Rivera se ha declarado fan de la música de Malú en las redes sociales. De hecho, en diciembre acudió al concierto que dio la intérprete en diciembre, en el Wizink Center de Madrid.

En su perfil de Instagram define a la cantante como "una artista y una mujer con talento, arte y sensibilidad".

"Su nuevo espectáculo es de lo más completo que se puede ver en la música nacional e internacional, de verdad, ¡no os lo perdáis!", añade.

Ojo, esta no era la primera vez que Albert acudía a un concierto de Malú. En junio de 2017 fue a un espectáculo de la artista, al que fue acompañado de su expareja, Beatriz Tajuelo, con quien ya no comparte domicilio desde enero.

Malú, muy celosa de su intimidad

Malú es una persona muy celosa de su intimidad y pocos detalles trascienden de su vida privada. La cantante ha mantenido una conocida relación con Gonzalo Miró, que acabó en 2017 tras tres años de idas y venidas.

Desde entonces, se la ha relacionado con Pablo López, pero quedó a modo de rumor.

¿Qué opinas de este bombazo?