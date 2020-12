Mala Rodríguez estrena cuenta de Onlyfans entre decenas de críticas

Mala Rodríguez ha encendido la polémica por su nueva cuenta de 'Onlyfans'. La cantante, de 41 años, ha informado a sus seguidores a través de Twitter de que se habría un canal en esta red social.

Si no sabes qué es OnlyFans: es una plataforma de origen británico, fundada en 2016, en la que personas anónimas y famosos comparten contenido exclusivo, en muchas ocasiones relacionado con el porno y el sexo, mediante una suscripción de pago con e una cuota mensual que es menor o mayor dependiendo del perfil de la persona.

Muchos famosos ya tienen cuenta aquí, y ahora se ha sumado La mala, a quien muchos han criticado por sus anteriores declaraciones sobre la prostitución.

Pues como te decíamos, Mala ha anunciado esta cuenta y algunos la han criticado por "incitar a porno" y por sus declaraciones previas en torno a la "prohibición de la prostitución". Recogemos un par:

no es que me guste o no me guste, la cosa es que onlyfans incita bueno incita no esa pagina es mera pornografía