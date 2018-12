Makoke y Tony Spina, la pareja del año: "Nuestra relación es real"

Cuando el río suena... agua lleva. ¿O no? Makoke y Tony Spina, tras haber jugado al despiste durante semanas, finalmente confirman su relación 'de amistad' a golpe de exclusiva en la revista 'Lecturas'.

La "pareja del año", que se coincidió en 'GH VIP 6', esperó a salir de la casa de Guadalix para dar rienda suelta a su pasión. Ambos han sido pillados saliendo juntos de hoteles en varias ocasiones; la última, hace poco en Barcelona.

Tenemos mucha química, nos entendemos con una mirada. Me lo paso genial con ella Tony

"Es algo que se palpa, se ve, no hace falta decirlo", aseguran respecto a la evidente química que hay entre ellos... "Nos llevamos muy bien, tenemos muy buena conexión, pero hay una amistad", asegura Makoke. Y Tony añade: "Tenemos mucha química, nos entendemos con una mirada. Me lo paso genial con ella".

La parejita de moda, que aparece dándose arrumacos en las páginas interiores de la revista, confirma que su relación es "real", y que en el concurso no tuvieron la sensación de que pudieran ser novios al salir, ya que "solo sentían amistad".

Tony dijo en alguna ocasión tras salir del reality que veía a Makoke "como una madre". Y, claro, ahora puntualiza esas palabras: "Me refería a que tenía conmigo intenciones de madre. Se me fue la pinza".

La exmodelo asegura además que no le está utilizando para darle celos a Kiko Matamoros, su ex: "No me gustó cuando se dijo eso, me molestó".

Nosotros sabemos lo que tenemos, y la gente que nos quiere también

Aunque juegan al despiste en toda la entrevista, afirman que les "hace gracia" que la gente piense que tienen algo más que una amistad. "Nosotros sabemos lo que tenemos, y la gente que nos quiere también", puntualiza Tony.

Entre ellos hay 19 años de diferencia de edad, pero no se nota, ya que "Makoke mentalmente es una adolescente". "Desde que me junto con él, está mucho más joven", dice ella de Tony.

En fin, amigos. Aquí está claro que hay algo más fuerte que una amistad. ¿No creéis? Igual están esperando a otra exclusiva para finalmente confirmarlo, o quizá solo son muy (MUY) amigos.