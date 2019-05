Así es Makoke, ex de Kiko Matamoros, en la cama (según su joven novio, Tony Spina)

A finales de diciembre del pasado año, Makoke y Tony Spina jugaban al despiste con su relación sentimental. La ex de Kiko Matamoros y el joven, 19 años menor que ella, aseguraban que eran muy buenos amigos. No obstante, su romance era ya un secreto a voces, algo que han decidido confirmar ahora previo pago por 'Lecturas'.

Makoke y Tony Spina confirman su relación

Este miércoles, los tortolitos son la portada de la mencionada revista. En páginas interiores, ambos aparecen posando acaramelados con distintos cambios de 'look' propios del universo Telecinco.

A la ex de Kiko Matamaros también le gustan jóvenes, igual que al televisivo, quien sale con una modelo de 19 años.

Makoke y Tony se conocieron en 'GH VIP 6', y desde que salieron del reality se han estado viendo. No obstante, su primera noche de pasión no llegó hasta la fiesta de cumpleaños de la rubia. "Fue el día de mi cumpleaños, el 29 de diciembre. Tony dio el primer paso", cuenta.

"Nuestra primera noche fue muy pasional. La vecina se quejó", detalla ella, dejando claro que ambos se llevan muy bien en horizontal.

Tony desvela cómo es Makoke en la cama

"Hace años que no me sentía tan feliz. Me fui enganchando a Tony y hoy es una necesidad", relata Makoke, quien está muy a gusto con su nuevo churri.

Tony, por su parte, cuenta cómo es Makoke en la cama: "Ella solo ha estado con 7 hombres, no tiene mucha experiencia, y lo digo como algo bueno".

Además, el joven detalla que hicieron lo que Pedro Sánchez en Moncloa: "En casa de Makoke cambiamos el colchón en el que dormía con Kiko". Y añade un recadito al ex: "Si yo tuviera 60 años y viera que mi exmujer está con uno de 30 me molestaría. Kiko Matamoros va de chulo, de que no siente nada, pero solo por el ego, le tocará".

Un noviazgo con fecha de caducidad

Aunque ahora la pareja esté muy enamorada, todo apunta a que es un noviazgo con fecha de caducidad debido a la gran diferencia de edad que hay entre ambos. Son 19 años, y aunque el amor no tiene edad, los planes vitales sí la tienen.

Así, él quiere tener hijos y formar una familia, ya que "es muy joven". Una perspectiva de futuro que Makoke ni se plantea: "A mí no me gustaría tener más hijos, ya tengo dos y ahora mismo soy muy libre".

Veremos qué acaba pasando con esta pareja.

¿Qué opinas de ellos?