Makoke habla en 'Sálvame' de la nueva novia de su ex, Kiko Matamoros

Kiko Matamoros tiene nueva novia, y su ex, Makoke, ha opinado en 'Sálvame' este lunes sobre qué le parece que el padre de su hija ya haya pasado página.

La rubia ha confesado que se enteró por Twitter, que no se lo dijo él ni personalmente ni por escrito. "A mí me ha sentado de maravilla. Me alegro mucho. Yo creo que tener una pareja te estabiliza. Y si él es feliz, todos somos felices. Es positivo para la familia en general", le ha contado a Paz Padilla.

"Le deseo lo mejor, ya que con Sofía Suescun no pudo llegar a buen puerto, que hace un mes quería tener una relación seria con él, a ver si ahora con esta sí..."

Así es la nueva novia de Kiko

El colaborador del espacio de Telecinco ha olvidado a Makoke ya definitivamente. Ambos cortaron ya hace cinco meses, tras más de 20 años juntos.

Es espectacularmente guapa. Una morenaza con la que estoy encantando

Kiko comentó la semana pasada en 'Sálvame' quién era la joven que le había robado el corazón: "Se llama Cristina tiene algo más de 30 años y llevamos juntos alrededor de un mes. Es espectacularmente guapa, una morenaza con la que estoy encantando".

"Quiero consolidarlo. Estoy enamorado y absolutamente convencido de lo que siento", añadió.