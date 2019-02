Los dardos de Makoke a Kiko Matamoros tras firmar el divorcio: "Ni está enamorado ni es feliz"

Makoke sigue haciendo caja tras salir de 'GH Dúo'. La exmodelo es portada este miércoles de su revista de cabecera, 'Lecturas', donde deja bastante mal a su ex, Kiko Matamoros. Es curioso, porque la pasada semana era el colaborador el que aparecía en la publicación, junto a su novia Cristina.

Makoke cuenta que Kiko y ella ya tienen firmados los papeles del divorcio, y asegura que ya no hay vuelta atrás.

"Estaba nerviosa. Cerrar capítulos siempre es triste, incluso cuando terminas un programa de televisión", confiesa. La rubia fue a firmar los documentos con su amiga Mónica Estarreado.

"Cuando la notaria nombró a mi hija y habló del día de la boda me emocioné un poco. Le dije adiós, me quise despedir sin más porque no creo que me lo esté poniendo fácil...".

Makoke también ha hablado sobre Cristina, la nueva pareja de Kiko Matamoros. Asegura que con ella no le ve "feliz ni contento" en estos momentos. "Le pregunté a Kiko si era feliz y me contestó que no. No me trasladó que estuviera enamorado", narra.

La colaboradora de Telecinco considera además que Cristina "no le pega" a su exmarido y que no se parece en nada a ella ni a Angelina Jolie, con quien tanto la comparan. "Cuando le vi en la revista con su novia sentí tristeza. No hace ni seis meses que nos separamos", añade.

"Kiko tenía unos valores que ahora no veo. No lo reconozco con estas mujeres, Cristina y Sofía Suescun", sentencia.

Makoke aprovecha también para lanzar un consejo a su ex, "que se quiera más". La rubia siente que es el momento de dejar atrás el pasado, ya que lleva "muchos años sin ser feliz".

