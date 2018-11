Makoke, dura contra Kiko Matamoros: "Había otra mujer y le pillé en un puticlub"

La ruptura entre Makoke y Kiko Matamoros está trayendo cola. La exconcursante de 'GH VIP 6' se ha sentado este fin de semana en el 'Deluxe' y ha contado lo más grande de su separación con el televisivo –con quien llevaba veinte años–, a quien se le ha relacionado sentimentalmente en las últimas semanas con la jovencísima Sofía Suescun.

La exmodelo se remontó a su viaje a París con Matamoros para narrar el inicio de todo. Confesó que durante su estancia en la capital francesa descubrió la gran mentira del que por aquel entonces era su pareja. En ese momento aún no estaban casados, ese viaje era debido a su pedida de mano, pero aún así le dolió mucho enterarse de que había otra mujer. No obstante, acabó perdonando... hasta el pasado 7 de agosto, cuando vio mensajes que su ya ex intercambiaba con una chica.

"Iba paseando en el coche con mi hija y de pronto me llegó un mail que era para Kiko. Lo vi porque teníamos la misma nube. Era una conversación con una mujer... Había mucha complicidad entre ellos, y hasta me enteré de que Kiko le había dado dinero". Aunque esto le dolió, lo que más fue es que él "hablaba en forma peyorativa de gente a la que quiero". Eso ha hecho que no quiera saber nada más del padre de su hija, Ana Matamoros.

Mila Ximénez, por su parte, le dijo que aguantó tanto con Kiko por dinero: "Sabes mucho más de lo que has dicho, porque te ha venido bien por los viajes a Tanzania, los zapatos caros... Si yo me entero que Kiko mantiene una relación, a mi me sorprende que tu no lo hagas.Cuando el dinero se ha acabado, es cuando tu te pones en alerta y empiezas a pensar que la relación no te compensa".

"Le localicé en un puticlub"

A pesar de que Makoke se esforzó en asegurar que ella no era consciente de las continuas infidelidades de Kiko, los colaboradores del programa no la creyeron, pues al parecer era algo que todos sabían o intuían. "Si yo le vi en medio de una discoteca liándose con una chica, no me puedo creer que tú no te enteraras. Ahí estábamos todos. Había mucha gente, incluso estaba tu hija", le dijo María Patiño.

Más tarde, Makoke reconoció que durante un tiempo desconfiaba de Kiko y que le estuvo espiando durante tres días: "Le localicé en un puticlub".

"No le reconozco"

Fue una de las noches más duras de Makoke, ya que, además, tuvo que hacer frente a la dura intervención de su ex en directo. Kiko dijo que que era posible estar enamorado de dos mujeres a la vez, como le pasó. También le espetó: "Vete a darte unos besitos con estos de enfrente que siempre te han tratado muy bien", refiriéndose a los colaboradores de Telecinco.

Tras las palabras del colaborador, la concursante de 'GH VIP 6' no pudo evitar emocionarse y asegurar que Kiko "prefiere asumir una infidelidad que parecer derrotado". "No le reconozco. He tenido remordimiento al verle con esa soberbia, con esa frialdad, sabiendo que estoy aquí sentada... Me ha dolido mucho", añadió.

Javier Tudela, el hijo de Makoke, protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche: llamó al programa para dedicarle unas palabras de apoyo con las que consiguió sacarle más de una lágrima. "Los que siempre te hemos querido te vamos a querer ahora más", dijo.

