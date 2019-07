Las fotos de Makoke en bikini de las que todo el mundo habla

Makoke siempre da que hablar. A veces motu proprio, y otras por cuestiones ajenas. Esta vez ella no ha tenido la culpa de convertirse en la comidilla de las redes sociales, o al menos no de forma directa.

La ex de Kiko Matamoros ha colgado una foto en bañador en la que aparece tremendamente sexy. Sin embargo, esta instantánea no ha sido vista con muy buenos ojos por sus seguidores de Instagram, que no han dudado en verter injustas (y bastante machistas) críticas contra la televisiva.

Críticas a Makoke por sus fotos en bikini

Las fotos en cuestión son las siguientes. Ella aparece tumbada en la piscina con un sensual bañador negro y gafas de sol.

Aunque la instantánea no es para nada del otro mundo, muchos de sus followers no han dudado en cargar contra ella: "¿No había en la tienda un bañador de tu talla, verdad?", "posa más natural", "estas fotos no te favorecen nada de nada; estás fea y demasiado artificial" o "¿no te da vergüenza que te vean tus hijos así? ya tienes una edad para tanto postureo" han sido algunos de los negativos comentarios que ha recibido.

No ha sido su primera foto en bikini

La última instantánea de la exmodelo no ha sido la única que ha subido a sus redes sociales. De hecho, Makoke es asidua a lucir el cuerpazo que tiene con nada menos que 50 años.

Como vemos, Makoke, por h o por b, siempre da que hablar.

¿Qué opinas de sus fotos?