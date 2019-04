Makoke: su plan para saldar su deuda millonaria con Hacienda (y evitar la cárcel)

Makoke no está pasando por su mejor momento. Tras su divorcio de Kiko Matamoros, al exmodelo se enfrenta a una deuda con Hacienda de más de un millón de euros, según 'Lecturas'. Si no puede pagarla, podría enfrentarse a una pena de prisión de hasta cinco años.

La exconcursante de 'GH VIP' tiene dos casas embargadas y está cerca del desahucio, una situación límite a la que ya ha intentado poner remedio.

El plan de Makoke para saldar su deuda con Hacienda

Makoke ha decidido lanzarse al mundo empresarial: ha creado junto a dos amigas, la actriz Mónica Estarreado y Judith Atienza, un sujetador.

Llamado 'Chick back revolution', se trata de una prenda con tiras intercambiables ideado especialmente para looks que dejan la espalda al descubierto.

Está "tranquila"

A pesar de la abultada deuda que tiene con la Agencia Tributaria, la rubia asegura estar "tranquila". "Hacienda hará lo que tenga que hacer con respecto al derecho y a las leyes. Prefiero no desmentir ni afirmar nada. Hace tiempo ya comenté que acababa de pagar mi deuda, en enero. Me metí en 'GH VIP' por las deudas, ya lo conté y no voy a hablar más sobre ello", contó a los medios tras presentar el sujetador.

Veremos qué acaba pasando finalmente con Makoke, pero la cosa pinta bastante mal...