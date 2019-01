Makoke, a punto de ser "demandada" por Julio Iglesias: según ella, estuvieron liados

Makoke no ha comenzado bien el año 2019. Tras cerrar el ejercicio anterior entre trifulcas con su ex y las críticas por su evidente supuesto affaire con Tony Spina, ahora se lleva un nuevo varapalo: Julio Iglesias estaría pensando en demandarla tras confirmar que estuvieron liados. El que soltó la bomba de esta relación secreta fue Kiko Matamoros, y la exmodelo solo lo confirmó.

Así lo contó Gema López en 'Sálvame'. Makoke podría recibir un burofax de Julio Iglesias en el que desmentiera públicamente que habría mantenido una relación con el cantante. "Públicamente tienes que desmentir que no has mantenido ninguna relación con él. No te piden que rectifiques un encuentro, sino una relación", dijo Gema.

Makoke, como siempre, mantuvo cara de póker, sin revelar si la noticia le molestaba o no. Finalmente, aseguró que "a nadie le agrada, pero yo he confirmado una parte de mi vida que no tengo ningún reparo en negar. Pero yo no quiero hablar de este tema. No he hablado, simplemente no he negado".

Gema siguió con el tema, a pesar de la reticencia de Makoke: "Yo te pregunto directamente, ¿cobraste dinero por guardar silencio? ¿Julio ha podido pagar dinero para que no salgan estas hisotrias a la luz?".

"Jamás", respondió la ex de 'GH VIP 6'. En cuanto a por qué había tardado tanto en contar su affaire con el cantante, la rubia dijo que no lo dijo porque no se sentía "orgullosa de estar con una persona 26 años mayor" que ella.

Aunque no le hace gracia la posibilidad de recibir un burofax, lo cierto es que no tiene miedo a ninguna represalia: "Mi verdad es mi verdad". Y asegura que ante cualquier acción legal ella no cambiaría su versión de los hechos.

Veremos qué ocurre, lector.

