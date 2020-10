Josep María Mainat rompe su silencio: habla de su mujer y de todo lo que está ocurriendo

El 'serial' del productor de televisión Josep María Mainat y la que parece ser la nueva 'viuda negra', su esposa Angela Dobrowolski continúa.

Primero conocimos que la mujer del fundador de Gestmusic fue detenida por un delito de tentativa de asesinato con alevosía contra su marido, que se produjo el 22 de junio y está imputada por ello, y después, se dio a conocer una segunda detención el pasado 21 de septiembre por estafa, tras tratar de cobrar dos cheques de 2.900 y 1.200 euros a nombre del miembro de 'La Trinca'.

A ello hay que sumarle la aparición de una mujer misteriosa y peculiar, Alina (Alinka para los amigos), que ha asegurado en televisión ser la ex novia del amante de Ángela, Gabriel, un escort latino, que ha contado detalles rocambolescos de la historia.

Denuncia por maltrato

Después ha trascendido que Angela también ha denunciado a Josep María Mainat en dos ocasiones: por coacciones -en el mes de julio- y por una agresión leve - a mediados de septiembre-, cuando ya era investigada por intentar supuestamente matarlo inyectándole insulina para provocarle un coma ya que es diabético.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) este lunes, las dos causas están siendo investigadas por un juzgado de violencia contra la mujer de Barcelona, sin que se acordara ninguna orden de protección de la mujer.

El comunicado de Mainat

Después de salir a la luz todo esto, a Mainat no le ha quedado más remedio que romper su silencio y ha emitido un comunicado. "Ante las noticias, comentarios y valoraciones que desde los medios de comunicación se están realizando en relación con los diferentes procedimientos judiciales que me afectan, me veo en la necesidad de escribir estas palabras", ha comenzado diciendo.

Después niega el maltrato a su mujer y explica que esta le denunció ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por supuestas coacciones y revelación de secretos y que el 29 de julio el juez le denegó a ella la orden de protección tras escuchar sus declaraciones. "Quisiera aclarar que no se está instruyendo ningún procedimiento penal en el que se me atribuya ningún maltrato físico o psíquico a Ángela Dobrowolski".

Mainat pide respeto para sus hijos

Según el productor, el 17 de septiembre su abogada pidió el sobreseimiento y archivo definitivo de esta causa, "al no existir ningún indicio nuevo que sustente la continuación del procedimiento".

Mainat pide que se respete el derecho a la intimidad de sus hijos menores de edad en este proceso, de los que tiene la custodia como parte de las medidas cautelares, y lamenta que "en el último mes hemos cambiado tres veces de domicilio para aislarnos de la persecución mediática y esto no es recomendable para unas criaturas que ya empiezan a preguntarse qué está pasando".

Su casa se anuncia como lugar de encuentros sexuales

El productor hace alusión al escándalo que se ha vivido recientemente a las puertas del domicilio familiar, donde hasta este lunes vivía todavía su exmujer y que se anuncia en Internet como lugar de encuentros sexuales. Todo apunta a que Angela es la supuesta responsable de ello. La vasa puede alquilarse "para scort por horas, por días, por noches y por semanas".

Según llegó a explicar Alina en 'Sábado Deluxe' esa casa han llegado a convivir 25 personas.Desde entonces, los medios intentan localizar al productor, que reside desde julio en otro lugar.

A Angela se la vio saliendo hace unos días de esta casa, en la que vivía con Mainat, tratando de pasar desapercibida de esta guisa:con peluca negra con flequillo, gafas de sol y mascarilla.

Pide respeto para sus hijos

Además ha aprovechado para advertir que aunque se averigüe dónde vive no hará declaraciones. "Suponiendo que descubrieran dónde estamos, solo pasarían dos cosas: una, que tampoco declararía nada, y dos, que deberíamos volver a cambiar de domicilio. Por favor, no lo hagáis", ruega en su escrito.

Ha subrayado que la situación está afectando muy especialmente a sus hijos menores, y que su prioridad será protegerles: "Intento e intentaré garantizar su bienestar emocional y la defensa de su derecho a la intimidad".

"Esto es especialmente doloroso para mí"

Sobre la investigación abierta a Dobrowolski por presunto asesinado, confía "plenamente en la Administración de Justicia, siendo los tribunales, y solo ellos, los que han de resolver los conflictos jurídicos y las diferentes causas que actualmente se están tramitando".

Mainat es consciente de la "extraordinaria gravedad de los hechos", especialmente la causa seguida contra Angela Dobrowolski por presunto intento de asesinato", en los que tiene la condición de "víctima".

Después continúa diciendo: "El hecho de que Angela haya sido mi esposa durante nueve años y sea la madre de mis dos hijos pequeños hace para mí especialmente dolorosa esta situación, que espero se resuelva lo antes posible por la vía judicial", ha afirmado.

"Los conflictos judiciales nos conciernen solo a Ángela y a mi"

En este sentido, Mainat lamenta el juicio paralelo que se está produciendo en los medios. "Los conflictos judiciales en que desgraciadamente estamos inmersos nos conciernen sólo a Ángela y a mí".

Además, ha señalado que "la causa seguida contra Angela Dobrowolski por el supuesto intento de asesinato está todavía en fase de instrucción judicial y puede durar muchos meses" y ha destacado que él comparece como "Acusación Particular", y en tal condición, su abogada "ha realizado y realizará las peticiones que creamos convenientes para esclarecer los hechos y para defender mis intereses. Os iremos informando de todo aquello que sea relevante", concluye.

Móvil económico

La mujer de Mainat se encuentra en libertad provisional, aunque con la obligación de comparecer semanalmente en el juzgado, desde que fue detenida por los Mossos d'Esquadra como presunta autora de un delito de tentativa de asesinato con alevosía.

Los Mossos sospechan que la investigada, que estudia último curso de medicina, puso varias inyecciones de insulina al productor, que es diabético, para provocarle un coma hipoglucémico, después de que descubriera que su marido preparaba con sus abogados los trámites para divorciarse de ella. Esto le llevó a temer por su vida ya que entró en coma y tuvo que ser ingresado en el hospital.

Según los investigadores, el testamento del productor especificaba que en caso de divorcio la mujer quedaría excluida de la millonaria herencia que podría corresponderle, lo que motivó el intento de asesinato.