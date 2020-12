Macarena Gómez: "Estamos forzando el feminismo, hay un discurso de odio hacia los hombres"

Macarena Gómez es de las pocas actrices del panorama español a la que no le tiembla la voz a la hora de criticar el feminismo radical. La intérprete ha dado su opinión en ‘Este es el mood’, un programa de Badoo destinado a los jóvenes, que se emite en YouTube y que está presentado por Amarna Miller.

En la entrevista, Macarena Gómez, ha hablado de cómo durante mucho tiempo en la industria cinematográfica han tenido más voz los guionistas que las guionistas, matizando que es un tema complicado pero que, naturalmente, al haber más guionistas hombres escriben sobre lo que más conocen: ellos mismos.

"Si no hay femeninos personajes femeninos protagonistas es porque el guionista o la guionista no los escribe. Creo que hasta la fecha, han tenido más peso los guionistas que las guionistas. Y al ser hombres, escriben sobre lo que más saben, que es su género. Esto es un proceso muy lento, y queremos que se produzca de forma radical. No hay que imponerlo", ha dicho.

Macarena Gómez: "Estamos forzando el feminismo, hay un discurso de odio contra los hombres"

La actriz, de 42 años, ha dejado clara su opinión: "Estamos forzando el feminismo. Tienen que ser tus papás los que te hablen de la igualdad. No me gustan las mujeres que piensan que son tontos todos los hombres. Todas los necesitamos a nuestro lado. Somos iguales que ellos, y por eso no podemos denigrarlos".

"Hay un discurso de odio hacia los hombres. Yo siempre me he considerado muy feminista. Mis padres nunca me pusieron un impedimento. Yo soy una madre trabajadora y me puse a trabajar una semana después de parir, y muchas mujeres 'feministas' me insultaron y me dijeron que debía de quedarme cuidando del bebé. Yo decía, a ver, el niño tiene un padre, pues que lo cuide él", ha añadido, tras asegurar que lo del lenguaje inclusivo "es una chorrada".

Alto y claro

Macarena, que está casada con el artista Aldo Comas desde 2013, ha añadido que lo más importante es la educación en casa desde la igualdad, enseñando que los hombres tienen las mismas labores que las mujeres y viceversa: “En mi casa cocina mi marido, pero yo friego”.

Además, ha respondido a la pregunta de Amarna Miller claramente: "Yo nunca me he sentido cosificada en mis trabajos".

Puedes ver esta brillante entrevista a partir del minuto 30 del vídeo: