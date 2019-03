Lydia Lozano, al descubierto: su familia, su sueldazo, su patrimonio, su casa y más

Lydia Lozano es uno de los rostros televisivos más famosos. Casi todo el mundo la conoce, y la mayoría la quieren. Su simpatía y desparpajo conquista a los espectadores de 'Sálvame' cada día en Telecinco.

Lleva más de 40 años trabajando como periodista, y aún así se desconoce mucho de su faceta personal, ya que Lydia es muy reservada con su vida privada.

¿Cómo es su familia? ¿Cuánto cobra? ¿Qué es de su patrimonio? ¿Cómo es su casa? Respondemos a estas y otras muchas cuestiones a continuación.

Estas son las 22 cosas que no sabías de Lydia Lozano:

1) Tiene 58 años

Lydia Lozano Hernández nació el 12 de diciembre de 1960, por lo que tiene 58 años.

2) Es madrileña

Ella nació en Madrid, aunque no es gata.

3) Familia canaria

La familia de Lydia es de Tazacorte, una pequeña localidad de la isla canaria de La Palma. Allí la colaboradora pasó toda su infancia. Su padre murió en 2010, y con su madre la hemos visto en alguna ocasión por las calles de Madrid.

4) Tiene dos hermanos

Tiene dos hermanos mayores que ella, Jorge, que es catedrático de Periodismo, y Esther.

5) Casada desde el 90

Lydia Lozano se casó con el arquitecto Carlos García-San Miguel, más conocido como Charly, el 22 de junio de 1990. En 2015 renovaron sus votos, con motivo de su 25 aniversario, en una ceremonia balinesa y celebrada en el restaurante Thay Garden de Madrid.

Ambos se conocieron mientras Lydia mantenía una relación con un amigo del que luego sería el amor de su vida. "Yo salía con un amigo suyo, pero la relación no estaba bien. Fuimos a cenar a casa de la familia de Charly y él abrió la puerta, con unos pantalones y unas zapatillas verdes. Me llamó al día siguiente para quedar... y hasta hoy", contó en una ocasión.

6) Nunca ha querido ser madre

No es madre y nunca ha querido serlo. Un decisión "muy meditada" entre ella y su pareja.

7) Periodista

Lydia es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1982. Actualmente es una de las periodistas más veteranas y queridas del país.

8) Trabajó como dependienta

Durante un tiempo, y como la mayoría de periodistas, tuvo que desempeñar otros trabajos para llegar a fin de mes. En su caso, trabajó de vendedora en El Corte Inglés. Poco después fue contratada por una cadena autonómica, y comenzó así su carrera en los medios.

9) Un novio la contrató

Casualidades de la vida, cuando Lydia estaba trabajando en Antena 3 Radio, apareció Juan Carlos Pérez, quien trabajaba en una agencia de noticias y quien poco después sería su novio. "Llegó un día a la radio con las manos llenas de grasa y me dijo que se le había estropeado el coche. Se lo arreglé y me invitó a tomar algo con sus compañeros. Me dijo que necesitaban una redactora y empecé a colaborar con ellos" contó, recoge 'Diez Minutos'.

10) Su sueldazo en 'Sálvame'

A Lydia no le puede ir mejor, la verdad. Su sueldo mensual en 'Sálvame' es de 17.600 euros al mes. Cada día que acude al programa, la colaboradora obtiene 800 euros netos, informa 'Jaleos'.

Una cantidad a la que habría que sumar lo ganado por cada una de sus intervenciones en 'Sábado Deluxe', donde obtiene 16.000 euros por programa.

O sea, que si acude todos los sábados del mes, estaría cobrando un total de 81.600 euros mensuales.

11) Su sociedad

La periodista gestiona sus ingresos a través de la compañía Análisis e Inversiones Hardisson SL, constituida en 2003. Los administradores de la misma son Lydia Lozano y su marido.

12) Un gran patrimonio

cuenta bancaria, Lydia posee 548.073 euros, según aparece registrado en la cuenta de resultados de 2016, La colaboradora cuenta con un gran patrimonio. En inversiones financieras a corto plazo, que suele corresponder al dinero que posee en una, Lydia posee, según aparece registrado en la cuenta de resultados de 2016, detalla 'Jaleos'.

Además, en efectivo tiene un total de 20.415 euros, y en inversiones financieras a largo plazo unos 100.048 euros, un dinero que posee pero que no puede retirar hasta pasados doce meses.

13) Su gran chalé en Madrid

Lydia Lozano y su marido viven en un chalé en colonia Ciudad Jardín Alfonso XIII, una zona exclusiva de la capital. La casa, que está valorada en 1,5 millones de euros, cuenta con tres plantas, una superficie de 236 metros cuadrados, una piscina y un jardín de 30 metros cuadrados.

14) ¿Lío con Matamoros?

En los últimos años se ha especulado en numerosas ocasiones que Lydia mantuvo un encuentro íntimo con Kiko Matamoros cuando ambos eran jóvenes. Ella siempre lo ha negado, al contrario que él.

"Lydia era muy simpática y divertida. Siempre ha sido muy moderna para estas cosas, que no os confundan las mechas. Estaba locamente enamorada de mí. Y a mí me gustaba era su amiga. Y la utilicé a ella para llegar a su amiga", contó él en 'Sálvame'.

15) Ha tenido "muchos novios"

Lydia confesó en 'Sálvame' en 2017 que su secreto para llevar tantos años con su marido ha sido haber tenido "muchos novios antes".

"Hay que tener muchos novios. Es lo que te va a permitir elegir bien. Cuando llegas, ya estás cansada de haber ligado. Eso es fundamental. Luego tienes que saber que es la persona a la que se lo vas a contar todo pero, sobre todo, que sea tu mejor amigo. He tenido muchísimos novios. Muchos, muchos, muchos, muchos... y, además, me llevo bien con todos", dijo.

16) Le encanta la fiesta

Las fiestas en casa de Lydia Lozano son muy comentadas en televisión. A la periodista le encanta la fiesta y pasárselo bien. De hecho, hace poco llegó con resaca al 'Deluxe' y fue la comidilla del programa.

17) Polémica con Al bano

En 2005, la periodista fue la protagonista de una fuerte polémica con Al Bano. Lydia aseguró que Ylenia, la hija de éste y Romina, a la que habían dado por desparecida en Nueva Orleans en 1994, seguía viva.

Hubo un gran revuelo, hasta el punto de que Al Bano llegó a presentar una querella contra Lydia, quien finalmente pidió disculpas públicamente.

18) Comenzó en la radio

Lydia Lozano dio los primeros pasos de su carrera en la radio, concretamente en Radio Nacional de España. Tras ello estuco en Radio COPE o Antena 3 Radio, como te hemos contado anteriormente.

19) Éxito con Tómbola

Lydia comenzó a adquirir fama en el programa 'Tómbola', emitido por diversas televisiones autonómicas y Telemadrid entre los años 1997 y 2004. En ese momento era un formato muy novedoso y tuvo gran éxito.

20) Consagración en Mediaset

Tras 'Tómbola', Lydia dio el salto a Antena 3, y poco después a Telecinco, concretamente en el programa 'A tu lado', presentado por Emma García. Allí colaboró de 2003 a 2007, y después pasó a 'La Noria', de Jordi González.

A partir de 2009 lo compaginó con 'Sálvame', donde su carrera despegó del todo.

21) Cameos como actriz

Ha hecho pequeños cameos. La vimos en la serie 'Esposados' (2013) y en la película 'Desde que amanece apetece' (2006).

22) Participó en un concurso

También ha participado como concursante en el programa '¡Mira quién salta!' de Telecinco en 2013, donde pudimos verla dando brincos en la piscina.

