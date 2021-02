Lydia Lozano, de 60 años, tuvo que ser operada de urgencia en el hospital Quirón Juan Bravo de Madrid por una lesión en las cervicales, un aplastamiento de médula, que le estaba haciendo vivir con un hormigueo constante en las manos; derivada de un accidente de tráfico que tuvo hace más de 30 años y que le ha dejado varias secuelas.

En el programa 'Sálvame' contaron algunos detalles de la intervención de la periodista como que el cirujano se había encontrado la zona de las cervicales “peor de lo que esperaba”. A pesar de ello, la operación ha sido todo un éxito y ahora se está recuperando en la habitación del hospital.

Esta intervención la tendrá apartada de la televisión durante un tiempo ya que la rehabilitación requiere de un tiempo.

Junto a ella ha estado en todo momento su discreto marido Charlie, Carlos García-San Miguel y Rodríguez de Partearroyo, con el que se casó hace 30 años. Su esposo permanecerá junto a ella en el hospital dos o tres días, según evolucione la colaboradora de 'Sálvame'.

Lydia Lozano y su marido Charlie. (Gtres)

Lydia Lozano: "Temía quedarme en silla de ruedas"

Antes de la operación, Lydia habló para la revista 'Semana', donde confesó que estaba "muy nerviosa" y tenía mucho miedo de entrar en quirófano debido a lo delicado que era la operación. "Temía quedarme en silla de ruedas", señaló.

Lozano señala que desde hacía un tiempo se había quedado sin sensibilidad en las manos. "Desde hace un mes tenía dolor y un hormigueo en los brazos que me impedía hasta peinarme".

A pesar de que los médicos trataron de quitarle los nervios y explicarle bien todo, Lydia ha tenido en todo momento un gran temor por la operación. "No me lo esperaba y aunque los médicos me tranquilizaron y me dijeron que esta operación se hacía todos los días, a mi me daba pavor".

Nuevo proyecto: un libro de cocina

La noticia de la operación ha coincidido con un nuevo proyecto profesional que tenía entre manos la periodista: este miércoles ha publicado un libro de cocina con la revista 'Semana', algo que hizo previamente Belén Esteban.

Lozano se encuentra muy ilusionada con este nuevo proyecto, que considera "muy bonito".

Además está muy acostumbrada a cocinar: "Yo hago muchas fiestas y cada vez que vienen mis amigos, triunfo", ha explicado.

Lozano se ha atrevido con todo tipo de recetas caseras, guisos, platos de carne y pescado, postres, cócteles y cuenta algunos de sus trucos de cocina.