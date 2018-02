Lydia Bosch desmiente haberse hecho retoques estéticos en la cara

La actriz se ha mostrado muy molesta en las redes sociales después de que varios medios publicaran que lucía ‘nueva cara’, dando a entender que el cambio se debía a que se habíasometido a retoques estéticos. La imagen que desató los rumores es la que os mostramos arriba, su reaparición con motivo del 20º aniversario de la Fundación Real Madrid, que se celebró el pasado 15 de febrero.

Lydia Bosch lo ha desmentido tajantemente a través de un mensaje en las redes sociales y ha mostrado su enfado por lo publicado: “Mucha gente me habla de mi eterna sonrisa...! no me queda otra sobre todo cuando leo ciertas cosas! Al parecer, pasar por una gripe A durante más de una semana por la que he perdido 4 kilos es suficiente para que algunos medios ‘serios’ titulen ‘la nueva cara de Lydia Bosch’. En fin, lo que hay que ver... hasta han llamado a una doctora a ver lo que me he hecho. Llamadme a mí y preguntad!!!”. Unas palabras que van seguidas de cinco emoticonos con cara de sorpresa.

Después continuaba el mensaje quitando hierro al asunto y promocionando su nuevo trabajo con el que está muy ilusionada: “En fin, salud para todos es lo más importante y a disfrutar de 'La Verdad' en Telecinco, que ya sí que sí está a punto de caramelo.... besos a todos, que me voy a comer a ver si recupero peso pronto!!”. A continuación añadía muchos emoticonos llorando de la risa. Rápidamente la actriz ha recibido muchos mensajes de apoyo y ánimo y han alabado lo bien que está.