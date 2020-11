Lydia Bosch reaparece tras revelar que padece cáncer de piel

Lydia Bosch confesó el pasado viernes, día de su 57 cumpleaños, que parece cáncer de piel, una enfermedad que le fue diagnosticada hace dos semanas.

La actriz contó a través de su cuenta de Instagram que todo comenzó con una lesión de la piel, una herida en la barbilla que no cicatrizaba: "Llevaba más de un año sin darle importancia, me hicieron una biopsia y me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo".

Aunque parece grave, ha tenido suerte, pues "no es un cáncer peligroso (no afecta a ningún órgano vital) como puede ser el melanoma. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo".

Lydia Bosch reaparece tras anunciar que padece cáncer de piel

Este fin de semana, la actriz ha sido fotografiada por Madrid con un gran apósito en su barbilla, que tapaba la lesión de la que ella habla.

Un cáncer consecuencia de no protegerse del sol

Cada año se diagnostican más de 78.000 nuevos casos de cáncer de piel en España, casi el 95% pertenece al cáncer de piel no melanoma, con aproximadamente 75.000 afectados nuevos cada año. Por su parte, el cáncer de piel melanoma genera aproximadamente 4.000 afectados nuevos cada año en España.

Y aun así hay muchos que siguen haciendo locuras con el sol, como pasar horas tomándolo para broncearse, sin protección, o únicamente aplicarse aceite solares con baja protección.

Lydia era una de estas personas: "Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores, y coger el hábito de ponernos protección solar diariamente".

Esperemos que su caso sirva para concienciar más a la población de los efectos nocivos del sol sobre la piel y de la importancia de aplicarse crema con protección solar a diario y, sobre todo, en verano.