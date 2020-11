Lydia Bosch confiesa que tiene cáncer: "He comprado todas las papeletas para tenerlo"

Lydia Bosch ha confesado, justo el día en el que celebrara su 57 cumpleaños, que tiene cáncer de piel, una enfermedad que le fue diagnosticada hace dos semanas.

La actriz desvela través de su cuenta de Instagram que todo comenzó con una lesión de la piel, una herida, que tenía en su barbilla, algo que recuerda a lo mismo que le sucedió a la presentadora Mónica Carrillo, que tuvo la lesión en la nariz.

Bosch ha escrito a través de las redes sociales cómo se enteró de que padece esta enfermedad. "Hola querida familia, hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo", ha escrito en sus redes sociales.

"No es un cáncer peligroso"

La actriz ha continuado explicando en qué consiste: "Es un tipo de cáncer de piel pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso (no afecta a ningún órgano vital) como puede ser el melanoma. Se origina en las células basales más profundas de la epidermis y crecen muy lentamente, pero debe ser tratado para evitar que continúe creciendo".

Después continúa diciendo. "El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme y el efecto acumulativodel sol en mi piel me ha provocado esto".

"Voy a empezar a cuidarme en serio"

Lydia ha mandado un mensaje para concienciar de que se debe ir al médico y que hay que ponerse crema protectora contra el sol. "Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones también de la piel anualmente para evitar males mayores, y coger el hábito de ponernos protección solar diariamente".

La actriz de 'Motivos personales' ya ha tomado nota de lo que debe hacer a partir de ahora. "Yo voy a empezar a cuidarme en serio y os compartiré por aquí mis avances y descubrimientos. Ahora en nada soplaré las velas, pediré mi deseo y empezaré a leer y a escuchar cada uno de vuestros mensajes".

Por último ha querido dar las gracias a todos sus fans por estar siempre ahí y haberle felicitado. "Gracias, gracias, gracias por vuestro incondicional cariño".

Mensajes de cariño y felicitación de famosos y de su hija

Lydia Bosch ha recibido muchos mensajes de felicitación y de cariño tras desvelar su enfermedad de seguidores y de famosos como Nuria Roca, Arantxa de Benito, Esther Acebo, Marta Robles, Martina Klein, Elsa Anka, Sara Baras, Esmeralda Moya, Dafne Fernández, Lorena Gómez o Amelia Bono.

Su hija, la actriz Andrea Molina de 28 años, fruto de matrimonio con el actor Miki Molina, también le dejó un mensaje: "Lección aprendida gracias, puede usted salir por donde llegó".

Horas antes, le envió este mensaje de felicitación de cumpleaños: "Hace dos semanas mi hermana nos hizo esta foto a mi madre y a mí sin que nos diésemos cuenta en un momento muy nuestro. Yo quiero seguir haciéndome un ovillo a tu lado y que me abraces fuerte toda la vida. Te quiero, te quiero, te quiero. Feliz cumpleaños mami", escribió.

Además de Andrea, Lydia también tiene otros dos hijos más, los mellizos Ana y Martín, de 17 años, que tuvo con su último marido, el arquitecto Alberto Martín, al que llegó a denunciar por supuestos abusos sexuales a su hija, Andrea. Finalmente, él acabó siendo declarado inocente.

Mónica Carrillo también padeció este tipo de cáncer

La presentadora de informativos de Antena 3, que tiene 43 años, ha revelado que a principios de junio le fue detectado un cáncer de piel localizado en la nariz, tras darse cuenta de que tenía "una pequeña herida que no terminaba de cicatrizar".

Mónica Carrillo fue al dermatólogo y, finalmente, los médicos le confirmaron que tenía "un carcinoma basocelular". "Aquel mismo día el doctor lo extirpó y comencé un lento periodo de recuperación hasta mi reincorporación al trabajo el día de hoy", ha explicado la propia Carrillo a través de su perfil personal de Twitter.