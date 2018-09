Así es Luis Mas, el expulsado de OT más polémico al que han criticado por “facha”, “pijo” y “amigo del rey”

Luis Mas, tiene 19 años y es natural de El Masnou (Barcelona). Estudia tercero de Administración y Dirección de Empresas en inglés aunque no quiere ser economista. “Lo que pasa es que es una carrera para moldear la cabeza, para enseñarle a mi gente que no sólo puedo ser artista, puedo ser lo que me pidan”, ha explicado en el portal ‘FórmulaTV’.

“Seguiré todavía en el conservatorio formándome en piano y voz, en la escuela de interpretación, haciendo musicales, en la danza, y continuaré viajando al extranjero para formarme un poco más. Quiero apuntarme a más castings”, ha señalado.

Además ha cursado cinco años de jazz y música moderna, tanto en piano como en voz en el Conservatori del Liceu, así como Danza Jazz en la escuela de artes escénicas Coco Comín. Además, ha publicado varios singles propios como ‘Déjate llevar’.

El primer expulsado de OT

El catalán fue uno de los dos jóvenes que se quedaron a las puertas de entrar en la Academia de ‘Operación Triunfo’ 2018 junto con Rodrigo Blanco.El afortunado fue Carlos Right, que ha pasado a ser uno de los 16 concursantes en el talent show.

A pesar de que la actuación de Luis Mas en la gala 0 fue un poco floja con su interpretación de ‘Carita de buena’, de Efecto Pasillo, su futuro no era muy halagüeño. Antes de pisar el escenario, el joven recibió todo tipo de críticas e insultos después de que varios usuarios y seguidores de OT investigaran en sus redes sociales y le juzgaran por las fotos que tenía publicadas.

Le han llamado “facha”, “pijo”, “borjamari”

Luis Mas recibió todo tipo de calificativos como “facha”, “pijo”, “borjamari”. Una de las instantáneas que más comentada ha sido, es una en la que se ve al joven sujetando una bandera de España, junto a otras tres personas que extienden la mano derecha al frente.

Una foto que le llevó a recibir comentarios como éste: “Con que Luis Mas aparte de parecer tonto solo con su vídeo de presentación en su cuenta de instagram también es un facha... Mal empezamos campeón” o “Ande va un chaval facha en un programa donde la mayoría de los espectadores somos LGTB o proLGTB”.

También ha recibido críticas sobre su físico y su melena, y le comparaban con el nuevo Taburete o High School Musical. Incluso le acusaron de haber comprado seguidores en sus redes, en pocas horas acumulaba más de 70.000 amigos en Instagram, convirtiéndose en el concursante de esta edición con más seguidores.

Muy criticado por su foto con el rey Juan Carlos

Tras su actuación en la gala 0 se podían leer comentarios como estos: “El Luis Mas este de OT 2018 además de puto facha canta un poco como el culo, ¿no?”, “Menos de un día y todo Twitter conoce al Luis de OT como ‘el facha’. Me encanta”.

Otra de las imágenes que causaron también un gran revuelo, es la foto en la que Luis sale con el rey emérito tras una jornada de vela. Esta instantánea sirvió para que se le echaran aún más encima, diciendo que era amigo del monarca. Al igual que otra en la que se le veía en la Torre Trump de Nueva York.

Antes estas críticas y esta campaña contra él que ha sufrido por cuestiones relacionadas con la política y la ideología, que nada tienen que ver con la música, Luis respondió de la siguiente manera: “He salido bastante caliente, ya lo he visto (risas). Pero es que me da un poco igual, sinceramente. Como con el 100% de las cosas que me han dicho no me siento identificado, no me tengo que preocupar. Yo vengo aquí a cantar, a transmitir y a hacer lo que me pidan. Lo demás no me importa”, explicó en el portal ‘FórmulaTV’.

Aunque reconoce que estas críticas si le llegaron a afectar a la hora de subirse al escenario. “Posiblemente, un poquito, inconscientemente sí que me ha condicionado un poco. Me ha cohibido para poder desarrollarme y sacar lo mejor de mí. Pero tampoco depende de mí. Todas estas críticas y estas cosas que dices vienen de fuera. Desde dentro tengo que ser luz. Yo tengo que ser yo, y lo he sido”.