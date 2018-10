Luis Cepeda se replantea abandonar las redes tras su última polémica

El ex concursante de ‘Operación Triunfo’ se ha visto envuelto en una nueva polémica después de publicar una imagen con su compra a domicilio de dos sándwinches por un valor de 17,30euros, junto a este mensaje”: “Así va España, intentas comer sano un día en plan vegano mainstream glover guay hipster y aún me duele el puñal.”

Rápidamente, a Luis Cepeda le llovieron las críticas. Han sido de toda índole, desde los que le recriminan que por qué se queja si antes de pagar ha tenido que ver el precio, a los que le critican por no saberse hacer un sándwich y le han llamado de “vago’ para arriba o los que le echan en cara que no tiene ni idea de lo que comen los veganos con comentarios de este tipo: “Joder, no sabía que el salmón y el atún fuesen vegetales. Gracias Luis Cepeda Fernández por abrirme los ojos” o “Así va España, con gente que piensa que el atún y el salmón son veganos”

No sólo se gasta 17 € por no hacerse 2 sandwiches en casa que hasta un niño de 4 años puede preparar, es que los pide a Glovo, una empresa de reparto que paga 450 €/mes a sus empleados (falsos autónomos). Tonto y colaborador con explotadores. pic.twitter.com/1wWgUldi7l — Jaime (@Konspyrenayko) 1 de octubre de 2018

Hola señor cantante famoso.Te dejo esto.Por si puedes dejar de liarla teniendo más de 200k seguidores.Gracias. pic.twitter.com/SXKdVwVZRm — Lucía Martínez (@Dimequecomes) 30 de septiembre de 2018

“Me voy a sentar a ver cómo me cae otra ola de mierda por este post”

Tras la polémica que ha suscitado su publicación, el cantante ha escrito este mensaje pidiendo perdón: “Bueno siguiendo la costumbre voy a dar explicaciones y disculparme por hacer una crítica desde el humor hacia una empresa de transporte. Gente, se hacerme un sándwich, de verdad! No los compro a 17 euros! También uso retóricas y frases hechas para referirme a un colectivo que sí lo hace. Siento que mi humor a veces sea difícil de entender. Y sobre todo, pido perdón a todos los atunes y salmones del mundo por haber pensado que son legumbres. Y ahora me voy a sentar a ver cómo me cae otra ola de mierda por este post, que realmente me divierte. Besitos”.

“Creo que voy a dejar Twitter un tiempo”

Cuatro horas después, Cepeda ha escrito que se está replanteando dejar Twitter por “la gente mala”. “Creo que voy a dejar twitter un tiempo... demasiado odio gratuito. No se puede decir nada para tu gente sin que la mitad de respuestas sea odio. Un día en OT escribí que lo que más miedo me daba era la gente mala, pero mala a niveles que ya no entiendo. Nos vemos en la gira”.