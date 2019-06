El motivo por el que Lucía Rivera pasó de ir al bautizo del hijo de Eva González y Cayetano

Este fin de semana se celebró el bautizo del hijo de Eva González y Cayetano Rivera. El evento religioso tuvo lugar el 1 de junio, en la Iglesia del Espíritu Santo de Ronda en Málaga.

Allí se pudo ver a amigos y familiares de la pareja, pero hubo una sonada ausencia, la de Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero y que Cayetano adoptó como suya cuando ambos estuvieron saliendo.

Por qué no acudió al bautizo de su hermano

Lucía Rivera no tenía ninguna intención de asistir al bautizo de su hermano. La joven alegó que tenía compromisos profesionales que coincidían con el evento. No obstante, la hija de Blanca y Cayetano estuvo en el festival Primavera Sound, invitada por Adidas, como tantas influencers.

"El trabajo es lo primero"

En un evento promocional organizado por una conocida marca de cervezas la semana pasada, Lucía habló de su ausencia en el bautizo: "Estoy trabajando. Para mí un bautizo al final es un encuentro, un día más de la vida. Puedo estar en todos los días, en éste no, pero podré estar en muchos más. El trabajo es lo primero para mí", dijo.

¿Reniega de su padre?

Esta no es la primera vez que Lucía da a entender que no tiene apenas relación con su padre. En el día del padre, la joven subió a su Instagram stories un mensaje en el que Cayetano no aparecía.

"Feliz día a ti, mamá, por hacer de padre tantas veces", escribió. También se refirió a su abuelo, el padre de Blanca, con otro storie: "Feliz Día del Padre a la mejor alma que ha existido nunca".

Es cierto que la relación entre padre e hija nunca ha sido muy cercana, pero todos los pasos que da Lucía parecen revelar que es casi inexistente.