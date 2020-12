Jiménez Losantos critica a Yolanda Díaz por su aspecto físico

Federico Jiménez Losantos ha cargado contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en su su programa ‘Federico a las 7’.

No es la primera vez que el periodista lo hace, debido a que es contrario a la ideología comunista que esta defiende, sin embargo esta vez el locutor está siendo muy criticado por haber utilizado su aspecto físico para atacarla.

El locutor comenzaba diciendo: “Esa comunista que cada día se pinta más, el día menos pensado va a parecer un retablo, va a parecer el Ecce Homo de Borja”.

“Se pinta ya tanto que llama la atención porque en Podemos fingen que se pintan poco, claro algunas lo necesitan, otras no tienen remedio. Ellos de momento se ponen moño, pero no han llegado a pintarse de colores”, señaló Losantos.

Después criticó cómo se pinta los labios. “Se pone unos labios rojos y no quiero decir como lo llamaban en Egipto”.

El hecho de que se haya metido con su aspecto físico ha provocado que muchos usuarios en las redes acaben cargando contra el de Federico.

[Se hace viral esta imagen de Federico Jiménez Losantos y su discurso]

"Sonríe siempre pero también las hienas sonríen"

Anteriormente, en el programa que hace a las 6 de la mañana también criticó a la política de Izquierda Unida comparándola con una hiena. “La número dos de Podemos, la gran rival de Irene Montero, parece que en todos los aspectos, es Yolanda Díaz, ministra comunistas de Trabajo que en su puñetera vida ha trabajado. Esta no sabe lo que es crear una empresa ni un puesto de trabajo, ni cotizar a la Seguridad Social. Esta no sabe absolutamente nada”.

Losantos continuó arremetiendo contra ella: “Pero es una tipa sonriente, de buen tipo, que se gusta, que sonríe siempre pero también las hienas sonríen sino que demás hacen ese sonido, esa risa que se llama de hiena, que en términos científicos se llama himplar. La hiena himpla”.

El periodista, que acaba de publicar 'La vuelta del comunismo', criticó a Yolanda Díaz tras sus declaraciones en las que volvía a incidir en que los empresarios deberán devolver todas las ayudas si despiden tras un ERTE, una norma que impulsó el Gobierno al inicio de la crisis del coronavirus. “Esto es un delito como un piano", indicó Losantos, que también lo ha catalogado como "una decisión absolutamente criminal”.

"La petarda esta himpla también"

El locutor señaló: “Bueno pues la petarda esta himpla también cuando se trata de los puestos de trabajo que no son el suyo porque increíblemente está de ministra de Trabajo siendo lo más desaconsejable para el cargo. Lo que hizo ayer fue anunciar una decisión absolutamente criminal, que las empresas que estén en ERTE y quieran despedir a gente, porque hay empresas no se pueden sostener con el ERTE, eso solamente se está viendo ahora, estoy pensando en la hostelería que no ha tenido ninguna ayuda del Gobierno, y algunos hoteles, bares, restaurantes… Gente de la hostelería que está muy mezclada con el turismo, que contaban con una ayuda, no la han tenido y entonces tienen que despedir o cerrar que también implica despedir. Despedir a todo el mundo”.

Después continuó diciendo: “Bueno pues ahora resulta, que dice la petarda esta, que a las empresas que despidan se les obligará a devolver lo cobrado por los ERTE. Como si lo cobrado por los ERTE no fuera para los trabajadores y que se les va a obligar a devolver lo poco que han cobrado los trabajadores”.

Losantos, sobre Celáa: "Iba vestida de pobre de los 70, con un tinte horroroso"

Losantos “Hace falta ser auténtica gentuza, además de descerebrados y de malvados. ¿Pero se cree esta tía, esta niñata comunista, que los empresarios despiden por placer, que les gusta mandar al paro a los empleados, silos mandan al paro es porque a veces es la única manera de mantener la empresa aunque sea con la mitad de trabajadores?”.

En otra ocasión también criticó a Isabel Celáa utilizando su físico. Sobre la ministra de Educación dijo que “iba vestida de pobre de los 70. Parecía que venía de Marinaleda… con un tinte horroroso. Ni Bono antes de convertirse en Bonillo”.