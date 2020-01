Losantos y su entrevista con Bertín Osborne: su opinión sobre el Gobierno, el clan Pantoja y Bigote Arrocet

Federico Jiménez Losantos ha sido el último invitado de 'Mi casa es la tuya'. El periodista, que suele rechazar aparecer en programas de televisión, ha concedido una entrevista a Bertín Osborne en la que no ha dejado títere con cabeza.

El comunicador y su mujer han recibido al cantante en su casa. Junto a Bertín, Losantos ha realizado un recorrido por su trayectoria personal y profesional. Ha tenido tiempo, además, para opinar sobre la situación actual y disparar contra Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Albert Rivera, Mariano Rajoy y otros líderes políticos.

La niñez y la juventud de Federico Jiménez Losantos

Losantos ha comenzado contando que el primer recuerdo de su vida fue a los tres años, cuando estaba aprendiendo a leer mientras su padre, de pensamiento conservador, trabajaba de zapatero. Sus progenitores no hablaban de política, ya que su madre tenía orígenes republicanos: "En mi casa no se hablaba de la guerra".

Empezó a estudiar a los 17 años en Zaragoza y se integró en el Partido Comunista, aunque no llegó a formar parte de la formación. Ha confesado que la única vez que llegó a derramar una lágrima fue cuando la policía secreta de Franco detuvo a una de sus compañeras: "Me fui a llorar al baño del bar donde íbamos normalmente".

Su ideología revolucionaria cambió tras un viaje a China en el que conoció de primera mano las crueldades de su régimen comunista: "Ahí es donde me hice anticomunista sentimental y científico". Tras esta experiencia, que marcó su vida, conoció a su mujer, María, en el patio de la universidad donde estudiaba. Por su pensamiento, llegó a ser secuestrado por miembros de Terra Lliure, que le pegaron un tiro en la pierna.

Por otro lado, también ha narrado cómo "entró de golpe en la radio". Aunque sus inicios en el periodismo se produjeron en El País y en Diario 16, junto a Pedro J. Ramírez, pronto se vinculó a la radio de la mano de profesionales como Luis del Olmo y Antonio Herrero.

Federico Jiménez Losantos y su opinión del comunismo

Con el toque ácido que caracteriza sus críticas, Federico Jiménez Losantos ha lanzado algunos dardos a Podemos y sus dirigentes. Bertín Osborne le ha lanzado una cuestión que ha abierto la veda: "Federico, ¿a ti te queda algo de rojo?".

El comunicador ha respondido de forma certera: "Me quedan las lecturas, las vacunas. A diferencia de los de Podemos, yo sí que me he leído los clásicos del comunismo".

Después de recalcar las carencias culturales de los líderes de la formación morada, ha tirado una pulla a Alberto Garzón, al que ha calificado de "lerdo total": "Para ser comunista hay que ser millonario y si quieres ser millonario, hazte comunista".

Cuando Bertín Osborne ha intentado indagar en el pensamiento de Federico, el periodista le ha concretado su ideología en una máxima: "Si atacan España o atacan la libertad, me atacan a mí". Tras esto, ha mostrado su infinita colección de libros, muchos de ellos sobre el comunismo, y ha disparado otro cartucho: "Si un concejal de Podemos se leyera estos libros, fallecería de un infarto".

Bertín Osborne y Losantos analizan la situación política en 'Mi casa es la tuya'

Para comenzar, Federico ha expuesto su opinión sobre la situación mediática actual: "El 90% de los periodistas son de izquierdas, tienen que salvar a los suyos". Seguidamente, ha opinado sobre casi todos los rostros de la política española.

El primero ha sido Albert Rivera. Ha relacionado su caída a los infiernos con su enamoramiento: "Hundió porque el último año no pensaba en España, pensaba en Malú". Para Inés Arrimadas ha tenido buenas palabras y ha asegurado que cree que Ciudadanos resurgirá.

Mariano Rajoy no ha tenido la misma suerte: "A Rajoy le echo de más, ha sido la ruina de la derecha española". Cuando ha analizado la situación política actual, el gobierno de Sánchez e Iglesias no ha salido muy bien parado: "Han destruido el régimen constitucional. Estamos en un gobierno socialista y comunista dependiente de los separatistas".

Tampoco ha dejado en el tintero sus calificativos para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ha descrito al primero como un "mentiroso" y al segundo como "un comunista que vive en el odio del comunismo".

La crónica rosa invade 'Mi casa es la tuya'

Saltando de la política al corazón, Federico Jiménez Losantos ha opinado sobre la crónica rosa actual. El periodista, que cuenta con una sección dedicada a la farándula en su programa de EsRadio, ha incorporado a la mesa a las subdirectoras de su programa de la mañana, Isabel González y Rosana Laviada, y a Beatriz Cortázar y Paloma Barrientos.

Junto a Bertín Osborne, han opinado de las parejas del momento. "Les doy un año", ha aseverado Losantos cuando ha salido el tema de la reconciliación de Ágatha Ruiz de la Prada y Luismi. La comentada ruptura de María Teresa Campos y Bigote Arrocet también ha salido a flote en la sobremesa. Federico se ha posicionado al lado de la presentadora y ha descrito al cómico como "un cobarde". Además, ha echado un capote a la Campos: "Ella siempre ha sido muy inocente, como les pasa a las divas".

Los Pantoja también han recibido su medicina y Losantos se ha decantado por Isa P. en la guerra familiar que se ha desatado en el clan: "No nos gusta Omar Montes ni Kiko Rivera, estamos con Chabelita".

