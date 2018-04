El nuevo vídeo de Los Morancos ironiza con Letizia, Cifuentes, Urdangarin y la corrupción

Los hermanos César y Jorge Cadaval, ‘Los Morancos’, vuelven a triunfar con su nuevo vídeo en su canal de YouTube, días antes de la Feria de Abril. El dúo cómico canta por sevillanas mientras hace un repaso a los principales casos de corrupción política mencionando a Jordi Pujol, Gürtel, los ERE o Iñaki Urdangarin.

También hay menciones a la reina Letizia tras el polémico vídeo, al máster de Cristina Cifuentes y a Carles Puigdemont.

Aquí está la letra de estas originales sevillanas:

“Este año para la feria a dios le he pedío yo, a dios le he pedío yo, que convierta mi cartera en la de Jordi Pujol. Anda que iba a faltarme las gambitas y el jamón.

Las gambitas y el jamón y si no es lo de Pujol pues que me ingresen lo que se perdió en los ERE y a las gambas y jamón le digo ‘¡No!’ porque vamos a entrar en percebes.

Con tó lo que se han llevao, la feria que yo me pegaba, la feria que yo me pegaba pero lo mejor de tó, es que además me sobraba.

(Quítate Antonia, que no me ve la gente que pareces la Leti)

Este año para la feria a dios también le pedí, a dios también le pedí, que convirtiera en mi cuenta en la del Urdangarin. Anda que iba a faltarme, un coche de caballos a mí.

Un coche de caballos a mi y si no es Urdanganrin, pues que me ingresen lo que se perdió en la Gürtel, anda que iba a coger pa volver de la feria autobuses.

(¡Qué bailas pa hacer un máster! Los másters los dan en los chinos, hijo!)

Con tó lo que se han llevado, la feria que yo me pegaba, la feria que yo me pegaba pero lo mejor de tó es que además me sobraba.

Este año para la feria, a dios pedí arrodillado, a dios pedí arrodillado que mi nómina de abril fuera la de un diputado, anda que iba a faltarles, a mis niños un helado.

A mis niños un helado y si no es un diputado, que me ingresen tó lo de Rodrigo Rato, que iba a tener rebujito pa llenarle la piscina al de los patos.

Con tó lo que se han llevado, la feria que yo me pegaba, la feria que yo me pegaba pero lo mejor de tó, es que además me sobraba.

(Antonia, hija, no des más vuelas que pareces Puigdemont)

Este año para la feria, lo último que he pedío, es que Bárcenas me diga dónde hay más sobresmetíos porque con eso ya tengo pa la feria, cruz de mayo y el Rocío.

Cruz de mayo y El Rocío pero aquí nadie devuelve los dineros y se van haciendo ricos y nosotros como siempre pa la feria pediremos un anticipo.

Con tó lo que se han llevao, la feria que yo me pegaba, la feria que yo me pegaba, pero lo mejor de tó, es que además me sobraba.

(Te he pintado a ‘El Pali’, ¿al final te ha gustado? Presioso…)

Viva la feria de abril, vivan todas las ferias de España”.