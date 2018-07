El motivo por el que ‘Los Javis’ han rechazado estar en ‘OT 2018’

Mientras ‘Operación Triunfo 2018’ ya ha comenzado los castings de concursantes, se comienza a saber quiénes repetirán o no en la próxima edición. Los primeros en causar baja han sido Javier Calvo y Javier Ambrossi, que no estarán como profesores de la Academia, según ha adelantado ‘Salseo’. Algo con lo que no contaba Gestmusic, que pretendía no hacer cambios de una edición a otra tras el éxito arrollador que obtuvieron.

‘Los Javis’ sólo estuvieron en una edición y se encargaban de dar clases de interpretación, puesto que anteriormente había ocupado varios años Àngel Llàcer. Después de dejar el pabellón tan alto, -eran muy queridos por los concursantes-, habrá que ver quién o quiénes son sus sustitutos.

El motivo de la ausencia de ‘Los Javis’ se debe a cuestiones de agenda gracias al éxito profesional que atraviesan tanto por la película y obra de teatro de ‘La llamada’ como por el estreno de la nueva temporada de ‘Paquita Salas’ en Netflix. A ello hay que sumarle nuevos proyectos que todavía no han trascendido. Con tanto ajetreo se les hace imposible compatibilizar estos trabajos con el estar tres meses dedicados al talent show de TVE.