Este es el motivo por el que los Javis no pueden asistir a los Premios Feroz 2019

"Aquí luciendo nuestros looks para los Premios Feroz de este año", con este mensaje han compartido los Javis el motivo por el que la noche de este sábado no podrán asistir a los premios de la prensa. Javier Ambrosi y Javier Calvo son dos imprescindibles de los galardones, pero en esta ocasión no podrán lucir sus estilos en la alfombra roja ni compartir su talento durante la gala.

Los creadores de 'Paquita Salas' han compartido con sus seguidores de Instagram una fotografía en la que señalan que les ha pillado "el gripazo del siglo". "A los dos. A la vez. Imposible moverse. Estaremos siguiendo la gala y cruzamos los dedos por Paquita y por todxs lxs amigxs", han dicho en las redes.

Además, han querido agradecer a sus seguidores el apoyo recibido. "Estamos muy agradecidos por cuánto valoráis nuestro trabajo otro año más y ojalá sea una gran noche", han dicho.

Sin embargo, y aunque no podrán asistir a los premios más gamberros del cine, han querido aprovechar para bromear. "Me preocupa dónde haréis la after party, la verdad. Lo bueno es que mañana me despertaré sin resaca y podré escribir un rato más la nueva temporada de Paquita, igual estar algo inspirado y, ojalá, vernos el año que viene en la gala", han concluido.