Así es Karius, el portero del Liverpool que levanta pasiones y sale con una ex de Cristiano Ronaldo

El portero del Liverpool, Loris Karius, se ha convertido en protagonista en los últimos días después de los dos grandes fallos que cometió en la portería, al no parar dos de los tres goles del Real Madrid, lo que llevó a su equipo a perder en la final de la Champions League.

Mientras los memes del joven alemán, de 24 años, no paran de incrementarse, también le han salido muchas admiradoras como la presentadora Patricia Conde, que se quedó prendada de él como así lo ha manifestado a través de las redes sociales. “Tan acostumbrado a oír 'No pares, no pares', que el pobre se me lía. Cada día me gusta más el fútbol. Esto es un nórdico y no lo que tengo yo encima de la cama. Soy del Liverpool. Soy del equipo donde esté el vikingo. Recogida de firmas ya para poner un portero así en mi urba”.

El alemán ha sido comparado con el actor Chris Hemsworth, marido de Elsa Pataky. En sus redes sociales ya cuenta con casi dos millones de seguidores gracias a sus fotos en el campo y en las que presume orgulloso de cuerpo en bañador, luciendo los 19 tatuajes que tiene.

Karius está muy unido a su perro Bansky, de ojos azules como él. Le encanta jugar a la videoconsola -sobre todo a juegos de fútbol-, y también que le gusta la costa española. Antes de la final de la Champions, los jugadores del Liverpool se concentraron tres días en un hotel de Marbella, donde tuvo la oportunidad de tomar el sol y relajarse.

El portero puede que sea desafortunado en el juego pero en el amor es muy afortunado ya que se le relaciona con Daniella Grace, de 27 años.Se trata de una modelo estadounidense, que vive en Barcelona,imagen de una conocida marca lencería y trajes de baño.

Al igual que el futbolista, ella también tiene una espectacular silueta, es muy guapa y atractiva. Los dos comparten el gusto por el deporte, la comida sana y su pasión por los perros.

Como dato curioso, a la nvoia de Karius, se la relacionó hace dos años con uno de los últimos rivales de Karlius, Cristiano Ronaldo. Al parecer salieron juntos antes de que el portugués comenzara su relación con Georgina Rodríguez.

Después del partido, la situación se ha puesto complicada para el portero del Liverpool. La Policía de Liverpool investiga las graves amenazas de muerte que está recibiendo, tales como estas:“Asesinaré a tu chica, voy a asesinar a tu chica”, “Tus hijos merecen morir de cáncer” o “Espero que muera toda tu familia”, según ha informado ‘The Telegraph’.