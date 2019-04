La grave enfermedad que sufrió Lorena Gómez tras ganar 'Operación Triunfo'

Lorena Gómez, ganadora de 'OT 2006', ha confesado en el programa 'Eso no se pregunta' (Telemadrid) que sufrió un trastorno alimenticio cuando salió de la famosa academia, que en aquel momento se encontraba en Telecinco.

Lorena confiesa que sufrió trastornos alimenticios

La joven relató que una directiva de la industria musical le dijo que "para vender discos, necesitaba ser un producto, ser guapa, gustar a toda la gente". "Tenía una sesión de fotos en una semana y me dijo que debía intentar comer menos y perder algunos kilitos para que la cara se me viera un poquito más fina".

Ella hizo caso a estos consejos y el asunto se volvió, literalmente, enfermizo: "Lo que empezó con un cuidarte y no comer dulce o intentar no comer entre horas o no cenar se convirtió un poquito en obsesión durante tres o cuatro años, más o menos".

Cuatro años de enfermedad

Lorena sufrió las clásicas consecuencias de estos trastornos alimenticios: "Se me caía muchísimo el pelo. Muchos me decían 'pero si eres guapísima', pero yo no veía eso".

Al final, consiguió salir del agujero negro gracias a su mejor amiga, quien le animó a pedir ayuda profesional, que es casi la única manera de curarse de estas enfermedades.

Pedir ayuda profesional

La cantante confesó que se arrepiente de haber sido "tan tonta": "No sé por qué me dejé influenciar pensando que iba a vender más discos siendo más delgada. Aun así no me avergüenza porque creo que son experiencias de vida que o te ayudan o hacen que te hundas". A ella le "ayudó muchísimo".

Esta confesión podría ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo. Lo más importante es, sin duda, pedir ayuda profesional para poder salir.