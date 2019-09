Lolita Flores estalla en 'Viva la vida', harta del trato que recibe en España

Lolita Flores, de 61 años, entró por teléfono el domingo al programa de ‘Viva la vida’, de Telecinco, con motivo de la muerte de Camilo Sesto, a los 72 años de edad, tras ser ingresado el pasado sábado a causa de unas complicaciones renales.

La hija mayor de la desaparecida Lola Flores tuvo unas palabras para el cantante natal de Alcoy y subrayó la falta de reconocimiento que ha tenido Camilo Sesto en nuestro país, al igual que el resto de artistas en España, según sus palabras.

El enfado de Lolita Flores: "En España no canto más"

“Si alguien que está peor reconocido en la música de este país soy yo. Aquí no canto más, me voy a América a hacerlo. No me hables de reconocimientos musicales en este país, porque no me ha pasado nunca”.

Después, Lolita Flores continuó diciendo: “Ya tengo 61 años y gracias a Dios en el teatro me va muy bien y por eso aquí, en España no canto, canto fuera”, indicó en ‘Viva la vida’.

Otra cantante que expresó su malestar también por este tema fue María del Monte: “Cuando alguien se muere todo el mundo es muy bueno y se le quiere reconocer como no han hecho en vida”.