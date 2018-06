Loles León, condenada a pagar 65.000 euros a Hacienda por un caso similar al de Màxim Huerta

Loles León, de 67 años, se suma a la lista de actores y rostros conocidos que ha tenido problemas con Hacienda. Concretamente de la serie ‘La que se avecina’, es la tercera en verse envuelta en esta polémica después de que hace unos días conociéramos que Fernando Tejero y José Luis Gil también perdieron su batalla contra el Fisco, al igual que le pasó a Màxim Huerta y que le llevó a dimitir a menos de una semana como ministro de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez.

Todos ellos usaron una sociedad para facturar sus trabajos profesionales y reducir su factura fiscal. En el caso de Loles León, la justicia ha vuelto a dar la razón a Hacienda y ha ratificado la multa de casi 64.953 euros, que se suma a los 187.000 euros que ya pagó por rebajar su factura en la renta.

Hacienda consideró que la actriz defraudó a Hacienda 187.190 euros en los ejercicios de los años 2008, 2009 y 2010. La actriz facturó esos tres ejercicios a través de Loleon S.L., en la que no había actividad ni empleados y ella poseía un 98%. La Agencia Tributaria no considera válida esta sociedad con la que redujo el pago de impuestos generados por su actividad profesional en un 24%, el correspondiente al impuesto de sociedades, en vez de abonarlos en concepto de IRPF, que se eleva a un 48% en Madrid.

Tras las correspondientes revisiones, el Fisco no sólo le reclamó los 187.190 euros que defraudó, sino también le impuso una sanción de 64.953 euros. La actriz desembolsó los 187.190 euros pero emprendió una batalla judicial contra Hacienda para evitar la multa, según publica ‘Vanitatis’. Primero recurrió al tribunal administrativo y acabó recurriendo al Tribunal Superior de Justicia alegando que la multa obedecía “a un cambio de criterio de la Agencia Tributaria en la interpretación de las normas tributarias”, lo mismo que alegó Màxim Huerta. Finalmente, la justicia dio la razón a Hacienda el pasado mes de abril y ratificó las actas de la inspección. La factura asciende pues a más de 250.000 euros en total.

Loles León se ha quejado muchas veces de la caza de brujas de Montoro

En 2015 ya mostró su enfado con la actuación del entonces ministro Cristóbal Montoro. “A mí me ha arruinado el Gobierno con estos impuestos y con estos IVAs. Yo no le debo dinero a ningún acreedor ni a nadie. ¡Es Montoro! ¿Tú sabes con quién duermo? ¡Con Montoro!”, se quejó en ‘LOC’.

Hace tres años contó que estaba en el paro y que se vio obligada a vender una de sus propiedades. “He tenido que vender mi apartamento de la playa. Los ahorros de 30 años... Yo trabajo para pagar. Yo y muchos. Nos ha machacado ahora Hacienda con estas inspecciones y estas cosas que se han sacado de la manga.Mira los futbolistas. Dijeron que se plantarían y que irían a la huelga. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero no somos futbolistas. No nos harían ni caso”.

Su amigo y compañero de serie Fernando Tejero también denunció esta supuesta cacería de Hacienda: “A mí me ha tratado como un delincuente por ser artista y mientras veo a los políticos ladrones sonriendo en la tele”.

“Montoro es mi representante, se lleva el 45% de todo mi esfuerzo”

El pasado mes de marzo Loles volvía a quejarse de Montoro en una entrevista ‘XL Semanal’: “Con Montoro siempre encima. Es mi representante. Se lleva el 45% de todo este esfuerzo mío. Es el representante que más cobra del mundo: trabajamos para él”.

En la sentencia se pueden leer los argumentos que expuso Loles León, que coindice con el resto de rostros conocidos: cobraban por sociedades declaradas a Hacienda y la Agencia Tributaria lo toleró durante años, pero que de repente cambió de forma retroactiva. “En el caso que nos ocupa no ha existido ánimo defraudatorio, no ha existido ocultación de bases, no ha existido una voluntad deliberadamente rebelde de no cumplir con las normas tributarias. Muy al contrario, la demandante declaró sus ingresos, declaró sus bases, si bien lo hizo por medio de la sociedad mercantil que tenía constituida y a través de la cual desarrolló su actividad profesional artística; una forma de proceder que ha sido admitida y consentida por la Administración Tributaria hasta el punto que todos los actores y actrices venían declarando por medio de dichas sociedades con el consentimiento y aquiescencia de la Agencia Tributaria, quien de la noche a la mañana cambió su criterio interpretativo para comenzar a levantar actas”.

La Abogacía del Estado respondió tajantemente al igual que en el resto de casos conocidos: “Lo único que se ha perseguido es la obtención de una ventaja fiscal, pero no por los medios adecuados para ello, sino montando una estructura ficticia, que no responde verdaderamente a ninguna justificación real”.

Además de Loles León, Fernando Tejero y José Luis Gil, se suman a la lista otros nombres como Carmen Porter, Ernesto Sáez de Buruaga, Nuria Roca, Antonio Lobato, Mario Picazo, Rosa Villacastín, Teresa Viejo, etc. En el caso de María Teresa Campos, se libró porque pudo demostrar que su sociedad no era tan solo instrumental, y tenía empleados y producía programas.