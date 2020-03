La lista de las mejores series para pasar la cuarentena, según Isabel Preysler, Vargas Llosa y Tamara Falcó

Tamara Falcó también quiere poner su granito de arena para que la gente pase de la manera más amena posible la cuarentena interpuesta contra el coronavirus y sumarse al #yomequedoencasa. Por ello ha compartido en su Instagram una serie de listas con los títulos de series, dividiéndolas en: para ellas, series para no pensar, docus, para toda la familia, series que quiere ver y series que recomiendan "mi madre y Mario". Muchas de ellas están en Nefflix, otras en HBO o Movistar.

Los títulos de las seis series preferidas de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa son: 'Peaky Blinders', 'Loudest Voice', 'Vikingos', 'Boardwalk Empire', 'La casa de papel' y 'The Crown'. Una buena lista que coincide con series de gran éxito entre el público joven y adulto.

Entre las series que están en la lista de pendientes de ver de Tamara Falcó están: 'The handmaid's tale', 'Peaky blinders', 'Élite', 'El visitante', 'Tell me a story', 'AO', 'The sinner', 'The ozarks', American crime story', 'Hache' y 'Versace'. Sólo una de esta lista coincide con las recomendadas por su madre y su pareja. Quizás, porque el resto ya las haya visto.

Las mejores series para toda la familia, para ellas y para no pensar

La hija de Preysler y el marqués de Griñón, Carlos Falcó, hace una lista de series "para ellas": 'Big littl elies', 'Tiempo entre costuras', Sex & the city' y 'Gossip Girl'.

Otra lista de "series para no pensar", (debe ser que con las anteriores tuvo que pensar bastante...) en la que están: 'Friends', 'Bing Bang Theory', 'How I met your mother' ('Cómo conocí a vuestra madre') y '21/2 Men'.

Para "toda la familia": 'Stranger things' y 'Keyhouse'. También hace recomendaciones de documentales: 'Ottoman Empire', 'El imperio romano' y 'The last tzar of Russia'.

Además, Tamara, que es muy religiosa, también ha querido compartir una 'Oración contra el coronavirus' en su perfil de Instagram.