Lilith Verstrynge ha salido de su escondite para volver a los medios de comunicación. La joven, de 28 años, se mantenía alejada de la esfera pública desde marzo del pasado año, cuando varios medios la relacionaron sentimentalmente con Pablo Iglesias.

Vozpópuli, como ya te contamos, se puso en contacto con ella para que pudiera aclarar lo sucedido, pero Lilith decidió no contestar, sembrando aún más la duda sobre la veracidad de dichos rumores que dejaban su valía profesional un tanto dañada.

Ahora, justo un año después, la hija de Jorge Verstrynge, ideólogo de Podemos, regresa a primera línea para acompañar a su jefe y amigo, Pablo Iglesias, ante su último gran reto: aspirar a presidir la Comunidad de Madrid con Podemos, partido que, por cierto, lleva a Lilith en su lista después de haber sido asesora de la vicepresencia segunda del Gobierno, esto es, de Iglesias.

Lilith Verstrynge, el mayor apoyo de Pablo Iglesias en estos momentos

Lilith Verstrynge siempre ha sido la mano derecha de Pablo Iglesias en el trabajo. Más ahora, incluso, pues las cosas con Irene Montero no andan del todo bien. Fuentes del entorno confirman que el de Podemos quería que la madre de sus hijos se presentara a las elecciones de la Comunidad de Madrid, pero ella dijo que no, lo que abrió una brecha en el terreno laboral entre ambos. Esta animadversión en la política se ha trasladado, como siempre ocurre, al hogar de ambos, donde él parece no contar mucho con ella.

Al margen de esto, el líder del partido morado sigue con su campaña, y al lado tiene a sus más acérrimos apoyos. Uno de estos es Lilith Verstrynge, quien podía haberlo dejado en la estacada tras el escándalo sobre su relación, pero no lo ha hecho. Más al contrario, la semana pasada estuvo en un programa de Cuatro defendiendo a su jefe y esta misma semana la hemos visto acompañando a Iglesias en un acto del partido.

Una relación que continúa

De estos actos de Lilith Verstrynge sólo se extrae algo claro: que sigue al lado de Pablo Iglesias, que cree en su proyecto y que le apoya pase lo que pase. Incluso aunque eso le cueste que la prensa hable de ella y de la relación que mantiene con el líder de Podemos. Una relación que es únicamente profesional, al menos no hay pruebas de lo contrario.

Parece que la joven, que estudió en el Liceo Francés de la capital y terminó Bachillerato en Ciencias Económicas y Sociales, está dispuesta a exponerse con la intención de continuar en la política y también al lado de Pablo Iglesias. El tiempo dirá si ha tomado una decisión correcta o si se ha equivocado de camino.